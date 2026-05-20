Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, τα συμβόλαια παικτών ύψους 82,4 εκατ. ευρώ και η συνεργασία με τη Euroleague, η Diadikasia Business Consulting, η Alpha Bank, η Euronext και ποιες θυγατρικές απορροφά η Σκλαβενίτης

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός

Σχεδόν 72 ώρες πριν από το Final 4 της EuroLeague στο ΟΑΚΑ η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε τις οικονομικές της καταστάσεις για τη χρήση 2024-2025, οι οποίες καταγράφουν αύξηση εσόδων, αλλά και διεύρυνση ζημιών, καθώς το αυξημένο αγωνιστικό κόστος για τη διεκδίκηση στόχων σε Ελλάδα και Ευρώπη επιβάρυνε τα οικονομικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών της ΚΑΕ αυξήθηκε στη χρήση 2024-2025 στα 25,45 εκατ. ευρώ από 18,18 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 40%. Ωστόσο, το κόστος λειτουργίας του καλαθοσφαιρικού τμήματος αυξήθηκε ακόμη περισσότερο, φτάνοντας τα 39,48 εκατ. ευρώ από 22,04 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, οδηγώντας το μικτό αποτέλεσμα σε ζημίες 14 εκατ. ευρώ. Οι καθαρές ζημίες μετά φόρων εκτοξεύθηκαν στα 16,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 5,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο. Παράλληλα, η καθαρή θέση της εταιρείας πέρασε σε αρνητικό έδαφος και διαμορφώθηκε στα -1,95 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2025, ενώ οι σωρευμένες ζημίες έφτασαν τα 16,64 εκατ. ευρώ. Την εικόνα αυτή επισήμανε και η KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές μέσω της έκθεσης ελέγχου, με υπογράφοντα ορκωτό ελεγκτή λογιστή τον Θεμιστοκλή Δεσίκο, κάνοντας ειδική αναφορά σε «ουσιώδη αβεβαιότητα» σχετικά με τη συνέχιση της δραστηριότητας της ΚΑΕ. Οι ελεγκτές υπογραμμίζουν ότι κατά την 30η Ιουνίου 2025 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της ΚΑΕ υπερέβαιναν το σύνολο του ενεργητικού κατά περίπου 103 χιλ. ευρώ, ενώ οι σωρευμένες ζημιές ανέρχονταν σε 16,64 εκατ. ευρώ, στοιχεία που «ενδεχομένως εγείρουν σημαντική αμφιβολία» για τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας. Για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης, οι μέτοχοι της ΚΑΕ προχώρησαν σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 16 εκατ. ευρώ, μέσω κεφαλαιοποίησης καταθέσεων 11,75 εκατ. ευρώ και νέας εισφοράς 4,25 εκατ. ευρώ την 1η Ιουλίου 2025. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2025, απορροφώντας τις συσσωρευμένες ζημίες και επαναφέροντας τα ίδια κεφάλαια σε θετικό πρόσημο.

Οι μελλοντικές δεσμεύσεις

Από τις οικονομικές καταστάσεις της ΚΑΕ Ολυμπιακός ξεχωρίσαμε όσα αναφέρει για τις μελλοντικές δεσμεύσεις. Όπως αναφέρεται η ΚΑΕ διατηρεί ενεργές συμβάσεις με αθλητές, προπονητές και managers που επεκτείνονται χρονικά έως και το 2030 για ορισμένες περιπτώσεις. Η συνολική αξία των συμβολαίων αυτών ανέρχεται περίπου σε 82,4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, για μέρος αυτών προβλέπονται ρήτρες πρόωρης αποδέσμευσης (buyout), συνολικού ύψους 665 χιλ. ευρώ, οι οποίες αφορούν συμβόλαια συνολικής αξίας περίπου 19 εκατ. ευρώ. Στο σκέλος των μελλοντικών εσόδων, η εταιρεία διαθέτει πολυετές εγγυημένο συμβόλαιο συνεργασίας με τη Euroleague Properties SA έως και την αγωνιστική περίοδο 2035-2036, από το οποίο εκτιμάται εγγυημένο αντάλλαγμα περίπου 75 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται και πρόσθετο μη εγγυημένο έσοδο έως 25 εκατ. ευρώ από επίτευξη στόχων και νέες εμπορικές συνεργασίες. Επιπλέον, από ήδη υπογεγραμμένες χορηγικές συμφωνίες η ΚΑΕ αναμένει έσοδα ύψους 5,5 εκατ. ευρώ.

Euronext: Από τα IPOs στα ETFs

Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 αποτυπώνουν μεταβολή στις επενδυτικές προτιμήσεις και στη χρηματοδοτική στρατηγική των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις αγορές του Euronext, με το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται από τις παραδοσιακές εισαγωγές εταιρειών προς παθητικά επενδυτικά προϊόντα, μεγαλύτερες εκδόσεις και συναλλαγές υψηλότερης αξίας. Στην αγορά μετοχών, ο αριθμός των εισηγμένων εταιρειών υποχώρησε κατά 4%, στις 1.856 από 1.933 ένα χρόνο νωρίτερα, επιβεβαιώνοντας ότι οι αποχωρήσεις, οι διαγραφές και οι εξαγορές συνέχισαν να υπερβαίνουν τις νέες εισαγωγές. Αντίθετα, στην κατηγορία των επενδυτικών προϊόντων καταγράφηκε ανοδική πορεία. Ο αριθμός των εισηγμένων funds αυξήθηκε κατά 1,6%, φτάνοντας τα 2.197 προϊόντα, ένδειξη σταδιακής διεύρυνσης της αγοράς συλλογικών επενδύσεων. Ακόμη ισχυρότερη ήταν η εικόνα στα ETFs, όπου οι καταχωρίσεις αυξήθηκαν κατά 14,3%, στις 4.755 από 4.159. Η επίδοση αυτή αποτέλεσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των κατηγοριών προϊόντων και επιβεβαίωσε τη μετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος προς παθητικά προϊόντα χαμηλότερου κόστους και ευρείας διασποράς. Στην αγορά ομολόγων παρατηρήθηκε διαφορετική τάση. Παρότι ο αριθμός των εισηγμένων τίτλων μειώθηκε κατά 1,9%, στις 56.159 από 57.228, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν αυξήθηκαν κατά 8%, φτάνοντας σχεδόν τα 343 δισ. ευρώ. Το στοιχείο αυτό έδειξε ότι η ανάπτυξη προήλθε από μεγαλύτερες εκδόσεις και όχι από αύξηση του αριθμού των τίτλων, υποδηλώνοντας ωρίμανση της αγοράς και στροφή προς εκδόσεις υψηλότερης αξίας.

Παράλληλα, οι νέες εισαγωγές μετοχών διαμορφώθηκαν στις 16 από 15 το πρώτο τρίμηνο του 2025, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητες. Ωστόσο, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από νέες εισαγωγές εκτοξεύθηκαν στα 4,4 δισ. ευρώ από μόλις 348 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1.171%. Η αναντιστοιχία μεταξύ αριθμού συναλλαγών και αντληθέντων κεφαλαίων υπέδειξε ότι η δραστηριότητα στηρίχθηκε σε περιορισμένο αριθμό πολύ μεγάλων IPOs και όχι σε ευρύτερη αναζωογόνηση της αγοράς. Ανάλογη εικόνα παρουσίασαν και οι δευτερογενείς εκδόσεις και αυξήσεις κεφαλαίου, όπου τα αντληθέντα κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 147,4%, στα 7,57 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή έδειξε ότι οι ήδη εισηγμένες εταιρείες συνέχισαν να χρησιμοποιούν ενεργά την αγορά για χρηματοδότηση, ενισχύοντας τη σημασία των follow-ons ως βασικού μηχανισμού άντλησης κεφαλαίων. Ο όμιλος Euronext στο πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέγραψε καθαρά κέρδη 192,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 16,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε λειτουργικό επίπεδο τα υποκείμενα έσοδα και εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 15,3%, στα 528,5 εκατ. ευρώ.

Παράπονα για το «disparity»

Συγκεκριμένα «παράπονα» από τη Διεύθυνση Οικονομικού Προγραμματισμού και Αναφορών της Alpha Bank (Financial Planning and Reporting) φέρεται να έχει ο CEO της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης. Όπως μας μεταφέρθηκε, σε call στο οποίο μετείχαν ακόμη και υποδιευθυντές της τράπεζας, ο κ. Ψάλτης παραπονέθηκε για το «disparity» μεταξύ των προσωρινών οικονομικών στοιχείων που κοινοποιούνται στο ανώτατο management της τράπεζας και στα οριστικά στοιχεία που τελικώς ανακοινώνει η τράπεζα. Όπως φέρεται να τόνισε ο κ. Ψάλτης τα interim στοιχεία είναι ανεβασμένα κατά 20% με 30% με αποτέλεσμα η απόκλιση από τα τελικά – οριστικά στοιχεία να εμφανίζεται μεγάλη. Και πλέον με την ιταλική UniCredit -κάτοχο του 29,8% + 2,272% της Alpha Bank- να έχει λόγο να ενημερώνεται για τα οικονομικά στοιχεία της Alpha Bank, οι αποκλίσεις αυτές δεν δικαιολογούνται.

Από την πλευρά της η Διεύθυνση Οικονομικού Προγραμματισμού ενσωματώνει τα στοιχεία που της δίνουν οι Γενικές Διευθύνσεις. Οπότε, το πρόβλημα των φουσκωμένων εκτιμήσεων δεν είναι δική της αποκλειστικά υπόθεση. Όπως μας τονίσθηκε, ακόμη και με την ενσωμάτωση του ΑΙ οι αποκλίσεις δεν θα εκλείψουν εάν τα νούμερα που δίνονται δεν είναι ακριβή. Σε κάθε περίπτωση, το ερώτημα είναι εάν οι πρόσφατες αλλαγές προσώπων στην ηγεσία του Performance Management and Reporting της Alpha Bank θα βελτιώσουν την περιγραφόμενη κατάσταση ή όχι. Θα δούμε….

Η DBC Corporate Advisory

Σε εταιρικό μετασχηματισμό προχωρά η Diadikasia Business Consulting (DBC), δρομολογώντας την απόσχιση του κλάδου υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό τομέα και τη μεταφορά του σε νέα, 100% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία DBC Corporate Advisory AE, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και αφορά την απόσχιση δύο βασικών τομέων δραστηριότητας, συγκεκριμένα του Τομέα Υπηρεσιών Επιδοτούμενων Έργων (Τ1) και του Τομέα Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου (Τ4). Ο αποσχιζόμενος κλάδος θα εισφερθεί στη νέα εταιρεία, η οποία θα λειτουργεί ως πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της DBC, με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Η καθαρή θέση του εισφερόμενου και αποσχιζόμενου κλάδου, ο οποίος μεταφέρεται στη νέα θυγατρική DBC Corporate Advisory AE, προσδιορίστηκε στις 350 χιλ. ευρώ. Ειδικότερα, από τη λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2025 προκύπτει αρχική καθαρή θέση ύψους 335,8 χιλ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε καταβεβλημένο κεφάλαιο ίσης αξίας. Στη συνέχεια προστέθηκε υπεραξία εκτίμησης ύψους 14,2 χιλ. ευρώ, με αποτέλεσμα η τελική αποτίμηση και η καθαρή θέση του αποσχιζόμενου κλάδου να διαμορφωθούν στις 350 χιλ. ευρώ. Ο αποσχιζόμενος κλάδος εμφανίζει ενεργητικό περίπου 2,53 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει εμπορικές απαιτήσεις, δουλευμένα έσοδα και ταμειακά διαθέσιμα. Στο παθητικό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ομολογιακό δάνειο ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, καθώς και λοιπές υποχρεώσεις.

Σκλαβενίτης: Απορρόφηση θυγατρικών

Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης δρομολογεί την απορρόφηση τριών θυγατρικών εταιρειών, στο πλαίσιο απλοποίησης της εταιρικής της δομής και περιορισμού του λειτουργικού κόστους. Συγκεκριμένα, η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης ΑΕ προχωρά στην απορρόφηση των εταιρειών MICROCON Κατασκευαστική, ΑΥΡΑ Κτηματική και NADIYA Holdings, όλες συνδεδεμένες με τον όμιλο. Σύμφωνα με το σχέδιο συγχώνευσης, η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική απλοποίησης της δομής των τεσσάρων εταιρειών και στη μείωση του λειτουργικού κόστους. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω απορρόφησης, με ημερομηνία ισολογισμών μετασχηματισμού την 31η Δεκεμβρίου 2025. Καθώς η Σκλαβενίτης κατέχει ήδη το 100% των μετοχών και των τριών εταιρειών, δεν απαιτείται έγκριση από γενικές συνελεύσεις, ούτε θα υπάρξει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση νέων μετοχών. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι απορροφώμενες εταιρείες θα λυθούν χωρίς να ακολουθήσει διαδικασία εκκαθάρισης. Παράλληλα, το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού των τριών εταιρειών, καθώς και όλα τα δικαιώματα, οι άδειες, οι απαιτήσεις και τα περιουσιακά στοιχεία τους θα μεταφερθούν στη Σκλαβενίτης, η οποία θα καταστεί καθολική διάδοχος των δραστηριοτήτων τους. Το μετοχικό κεφάλαιο της Σκλαβενίτης παραμένει στα 24 εκατ. ευρώ, ενώ οι τρεις απορροφώμενες εταιρείες διαθέτουν συνολικά κεφάλαια άνω των 3,7 εκατ. ευρώ.

The Mall Athens

Η The Mall Athens, θυγατρική της LAMDA Development, αναμένει την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών σχετικά με τη διεκδίκηση τόκων ύψους περίπου 2,2 εκατ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο, σε μια φορολογική υπόθεση που εκκρεμεί εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες και αφορά μεταβίβαση ακινήτου το 2006. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η τότε εταιρία L.O.V. S.M.S.A., της οποίας καθολική διάδοχος είναι σήμερα η The Mall Athens, κατέβαλε με επιφύλαξη φόρο μεταβίβασης περίπου 13,7 εκατ. ευρώ και προσέφυγε δικαστικά αμφισβητώντας το ύψος του ποσού. Μετά από πολυετείς δικαστικές διαδικασίες και αποφάσεις, το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαίωσε τελικά την εταιρία το 2023, οδηγώντας σε νέα εκκαθάριση του φόρου και επιστροφή περίπου 6,9 εκατ. ευρώ από φόρο μεταβίβασης και δημοτικό φόρο. Ωστόσο, η εταιρία υποστηρίζει ότι δεν της καταβλήθηκαν οι τόκοι που αντιστοιχούν στην επιστροφή αυτή, ύψους περίπου 2,2 εκατ. ευρώ. Μετά την απόρριψη σχετικού αιτήματος από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, η υπόθεση οδηγήθηκε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, όπου συζητήθηκε τον Φεβρουάριο του 2026.

Πινγκ-πονγκ για το Ταμείο Ανάκαμψης

Ένα ιδιότυπο πινγκ-πονγκ εξελίχθηκε χθες γύρω από το Ταμείο Ανάκαμψης, με επίκεντρο τις αιχμές που διατύπωσε ο CEO της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, με την κυβέρνηση να αποφεύγει να απαντήσει επί της ουσίας στις σχετικές αναφορές. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank μιλώντας στον Κύκλο Ιδεών, υποστήριξε ότι επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 6-8 δισ. ευρώ μένουν εκτός του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή σε καθυστερήσεις και ελλιπή συντονισμό μεταξύ κράτους, τραπεζών και επιχειρηματικής κοινότητας. «Το τελευταίο διάστημα ο συντονισμός μεταξύ κράτους, τραπεζών και επιχειρηματικής κοινότητας δεν ήταν ο καλύτερος δυνατός, με αποτέλεσμα επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 6-8 δισ. ευρώ να μένουν εκτός χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 3-4 δισ. ευρώ δανείων του ΤΑΑ που τελικά δεν θα διατεθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καραβίας, προειδοποιώντας παράλληλα ότι μέρος αυτών των επενδυτικών σχεδίων ενδέχεται τελικά να μην υλοποιηθεί.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, «πέταξε την μπάλα στην εξέδρα» και επέμεινε ότι η Ελλάδα πέτυχε πλήρως τον στόχο του δανειακού σκέλους του ΤΑΑ, ύψους 13,3 δισ. ευρώ. Ερωτηθείς για τις αναφορές περί αποκλεισμού επενδυτικών σχεδίων λόγω της ολοκλήρωσης του προγράμματος, απέφυγε να απαντήσει ευθέως στις επισημάνσεις Καραβία. «Προφανώς η αγορά έχει περαιτέρω ανάγκες, αλλά το δανειακό σκέλος του ΤΑΑ ολοκληρώθηκε», σημείωσε. Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από τον Φωκίωνα Καραβία ανάλογες επισημάνσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν γίνει και από την Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας.

Η ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ

Ζημιές, υποχώρηση τζίρου και συρρίκνωση δραστηριότητας κατέγραψε η ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ, μέλος του ομίλου Aktor, στη χρήση 2025, καθώς η εταιρεία εμφάνισε επιδείνωση των λειτουργικών της επιδόσεων, παρά τη διατήρηση ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας υποχώρησε κατά 27,7%, διαμορφούμενος στα 18,45 εκατ. ευρώ από 25,52 εκατ. ευρώ το 2024, εξέλιξη που συνοδεύτηκε από αύξηση των λειτουργικών ζημιών. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (EBIT) διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,99 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,07 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ το EBITDA επιδεινώθηκε σε αρνητικό επίπεδο 1,9 εκατ. ευρώ από ζημιές 943 χιλ. ευρώ το 2024. Οι καθαρές ζημιές μετά φόρων αυξήθηκαν στα 2,05 εκατ. ευρώ έναντι 1,22 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η επιδείνωση της λειτουργικής εικόνας αποτυπώνεται και στο περιθώριο EBITDA, το οποίο διαμορφώθηκε σε -10,3% από -3,7% το 2024, δείχνοντας αύξηση της πίεσης στην κερδοφορία μέσα σε ένα περιβάλλον χαμηλότερης παραγωγής έργων και αυξημένου κόστους. Στο επίπεδο ρευστότητας, τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν στα 2,08 εκατ. ευρώ από 2,79 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, ενώ οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις περιορίστηκαν στα 17,89 εκατ. ευρώ από 19,27 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν στα 15,82 εκατ. ευρώ έναντι 17,95 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.Παρά την επιδείνωση των αποτελεσμάτων, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 5,78 εκατ. ευρώ από 3,8 εκατ. ευρώ, εξέλιξη όμως που συνδέεται με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4,05 εκατ. ευρώ μέσα στη χρήση. Παράλληλα, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στα 11,25 εκατ. ευρώ από 7,2 εκατ. ευρώ. Παρά τη μείωση της παραγωγής, η εταιρεία διατηρεί σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο, το οποίο στο τέλος του 2025 ανερχόταν σε περίπου 31,4 εκατ. ευρώ, ενώ μετά την ολοκλήρωση της χρήσης υπεγράφησαν επιπλέον συμβάσεις ύψους 5,4 εκατ. ευρώ.

Ερμού 37

Μόλις μία προσφορά υποβλήθηκε στον πλειοδοτικό διαγωνισμό του Ιδρύματος Γεώργιου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα για τη μίσθωση ακινήτου επί των οδών Ερμού 37 και Φωκίωνος 7 στην Αθήνα, με αποτέλεσμα το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την επανάληψη της διαδικασίας, επιδιώκοντας υψηλότερο μίσθωμα. Ο διαγωνισμός αφορούσε στη μίσθωση του Α’ και Β’ ορόφου του ακινήτου, συνολικής επιφάνειας περίπου 390 τ.μ., ενώ η προεκτιμηθείσα μισθωτική αξία είχε οριστεί στις 9.600 ευρώ μηνιαίως. Μοναδικός ενδιαφερόμενος ήταν η Cosmos Sport, η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά ύψους 8.170 ευρώ μηνιαίως, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 85% του προβλεπόμενου μισθώματος. Ωστόσο, η ύπαρξη μόνο μίας προσφοράς, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προσφερόμενο τίμημα υπολειπόταν της εκτιμώμενης μισθωτικής αξίας, οδήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Γεώργιου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα να μην προχωρήσει στην κατακύρωση της διαδικασίας. Αντίθετα, αποφάσισε ομόφωνα την επανάληψη του πλειοδοτικού διαγωνισμού, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα επίτευξης υψηλότερου εσόδου από τη μίσθωση του ακινήτου.