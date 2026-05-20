Νέα παρέμβαση, την πρώτη μετά το Συνέδριο της ΝΔ, ετοιμάζει ο Κώστας Καραμανλής.

Στις 26 Μαΐου, θα μιλήσει στην παρουσίαση του βιβλίου των Κ. Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη «Η Νέα Παγκόσμια Τάξη- Το Δίκαιο της Ισχύος» και όπως καθείς κατανοεί η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού θα έχει στο επίκεντρο τα εθνικά θέματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως την ίδια μέρα ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάζει στο Θησείο το νέο του κόμμα, ενώ στο πάνελ του βιβλίου που θα μιλήσει ο Κώστας Καραμανλής θα είναι ο Βαγγέλης Καλπαδάκης,πρώην διπλωματικός σύμβουλος του Αλ. Τσίπρα...

Ε.Σ.