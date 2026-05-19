Αντίστροφη μέτρηση για τις εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) και Σ.Ε.Κ. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις από τις 19 Μαΐου έως και τις 25 Μαΐου 2026, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα υποδέχεται με απλοποιημένη διαδικασία, ηλεκτρονικά πατήστε εδώ τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Ε.Κ.

Προκειμένου οι υποψήφιοι, να υποβάλουν σωστά, εύκολα και γρήγορα την αίτησή τους με τα δικαιολογητικά τους, στο νέο πληροφορικό σύστημα που ανέπτυξε ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προτείνεται να διαβάσουν αναλυτικά τις οδηγίες και πληροφορίες του νέου «Οδηγού Υποβολής 2026» εδώ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι απόφοιτοι Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) και Σ.Ε.Κ. που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) από τη Σ.Α.Ε.Κ./Σ.Ε.Κ. που αποφοίτησαν.

Για την καλύτερη προετοιμασία σας, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τις Τράπεζες Θεμάτων, για τους αποφοίτους Σ.Α.Ε.Κ. πατήστε εδώ και

για τους αποφοίτους Σ.Ε.Κ. πατήστε εδώ.



