Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Αγωνία τέλος για τους χιλιάδες υποψηφίους της προκήρυξης τον επόμενο μήνα.

Η αναμονή για την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων της προκήρυξης ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2026 κορυφώνεται, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες οι σχετικοί πίνακες αναμένεται να δημοσιευθούν έως τα τέλη Ιουνίου.

Η προκήρυξη 1ΓΒ/2026 εντάσσεται στο πλαίσιο του δεύτερου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και αφορά την πλήρωση 2.628 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Οι θέσεις κατανέμονται σε υπουργεία, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ανεξάρτητες αρχές, οργανισμούς και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι προσλήψεις αφορούν δεκάδες ειδικότητες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών του κρατικού μηχανισμού. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται ειδικότητες διοικητικού – λογιστικού, πληροφορικής, μηχανικών, τεχνολόγων υγείας, κοινωνικών λειτουργών, βιβλιοθηκονομίας, εργαστηρίων, γεωπονίας, τουρισμού και τεχνικών εφαρμογών. Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να δηλώσουν τις θέσεις προτίμησής τους βάσει των προσόντων και της βαθμολογίας που πέτυχαν στον γραπτό διαγωνισμό.

Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεπέρασαν τις 9.600, γεγονός που αποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον για σταθερή εργασία στο Δημόσιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι πίνακες που θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα θα περιλαμβάνουν τόσο τους προσωρινούς διοριστέους όσο και τους απορριπτέους υποψηφίους, μαζί με τις σχετικές αιτιολογίες.

Παράλληλα, θα δημοσιευθούν και οι πίνακες κατάταξης ανά ειδικότητα και κλάδο, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να δουν τη συνολική εικόνα της διαδικασίας.

Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων θα ανοίξει η προθεσμία υποβολής ενστάσεων.