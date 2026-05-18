Το Ισραήλ πέρασε πάνω από έναν χρόνο προετοιμάζοντας μια μυστική εγκατάσταση στο Ιράκ, σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους που επικαλούνται σε σημερινό τους δημοσίευμα οι New York Times, ενώ ιρακινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν αργότερα την ύπαρξη και δεύτερης βάσης.

Για να παραμείνει «μυστικό» το ισραηλινό σχέδιο, ένας βοσκός της περιοχής χρειάστηκε να πεθάνει. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως είδαν ελικόπτερο να καταδιώκει το φορτηγό του 29χρονου Αουάντ αλ-Σαμάρι, πυροβολώντας το επανειλημμένα μέχρι που ακινητοποιήθηκε στην άμμο.

Οι συγγενείς του εκτιμούν πως η ανακάλυψη του αλ-Σαμάρι έφερε στο φως πως το Ιράκ φιλοξενεί δύο μυστικές βάσεις που λειτουργούσε κατά διαστήματα το Ισραήλ, ένα εχθρικό κράτος, για περισσότερο από έναν χρόνο.

Κάποια στιγμή μεταξύ της έναρξης της μοιραίας διαδρομής του και του φρικτού τέλους του, ο αλ-Σαμάρι επικοινώνησε με την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση του Ιράκ για να αναφέρει όσα είδε: στρατιώτες, ελικόπτερα και σκηνές συγκεντρωμένες γύρω από έναν διάδρομο προσγείωσης. Σύμφωνα με ανώτερους Ιρακινούς και περιφερειακούς αξιωματούχους, το Ισραήλ λειτουργούσε εκεί μια βάση για να υποστηρίξει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις κατά του περιφερειακού συμμάχου της Βαγδάτης, του Ιράν.

Η ύπαρξη ισραηλινού φυλακίου στο Ιράκ είχε ήδη αναφερθεί από τη Wall Street Journal, ενώ Ιρακινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στους Times ότι υπήρχε και μια δεύτερη βάση στη δυτική έρημο του Ιράκ.

Η βάση στην οποία έπεσε ο αλ-Σαμάρι προϋπήρχε του τρέχοντος πολέμου και χρησιμοποιήθηκε κατά τον 12ήμερο πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης τον Ιούνιο του 2025.

Οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να προετοιμάζουν την πρόχειρη βάση ήδη από τα τέλη του 2024, όπως είπε ένας από τους περιφερειακούς αξιωματούχους, εντοπίζοντας απομακρυσμένες τοποθεσίες από τις οποίες θα μπορούσαν να επιχειρούν σε μελλοντικές συγκρούσεις.

Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε επανειλημμένα να σχολιάσει για τα στρατόπεδα ή για τη δολοφονία του αλ-Σαμάρι. Οι μάρτυρες της δολοφονίας του μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, επικαλούμενοι φόβους για την ασφάλειά τους. Οι περισσότεροι από τους αξιωματούχους που αναφέρθηκαν στις ισραηλινές βάσεις επέμειναν επίσης στην ανωνυμία λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Τα στοιχεία που παρατίθενται δείχνουν ότι τουλάχιστον μία από τις βάσεις –αυτή στην οποία «έπεσε» ο αλ-Σαμάρι– ήταν γνωστή στην Ουάσιγκτον ήδη από τον Ιούνιο του 2025 ή και νωρίτερα. Αυτό σημαίνει πως οι ΗΠΑ είχαν αποκρύψει από τη Βαγδάτη, βασικό σύμμαχό τους, ότι εχθρικές δυνάμεις βρίσκονταν στο έδαφός της.

«Δείχνει μια κατάφωρη περιφρόνηση για την ιρακινή κυριαρχία», δήλωσε ο Ιρακινός βουλευτής Ουάντ αλ-Κάντου.

Αμερικανοί στρατιωτικοί παράγοντες, μάλιστα, φέρεται να είχαν συμβάλει ώστε το Ισραήλ να μπορεί να επιχειρεί μυστικά στο Ιράκ.

Η βάση που αποκάλυψε ο βοσκός φαίνεται να χρησιμοποιούνταν για αεροπορική υποστήριξη, ανεφοδιασμό και ιατρική περίθαλψη. Στόχος της ήταν να μειώσει τις αποστάσεις που έπρεπε να διανύουν τα ισραηλινά αεροσκάφη για επιδρομές κατά του Ιράν.

Μετά την αποκάλυψη, ιρακινές δυνάμεις δέχθηκαν πυρά όταν πλησίασαν την περιοχή, με αποτέλεσμα νεκρούς και τραυματίες στρατιώτες.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτική αναταραχή στο Ιράκ και έχει εγείρει ερωτήματα για το αν η Βαγδάτη γνώριζε ή απέκρυπτε την παρουσία ξένων δυνάμεων στο έδαφός της.

Σήμερα, η βάση στο αλ-Νουκχάιμπ δεν λειτουργεί πλέον, ενώ η τύχη της δεύτερης παραμένει άγνωστη.

Η οικογένεια του βοσκού ζητά δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατός του έχει αγνοηθεί από τις αρχές.