«Αν νομίζει το ΠΑΣΟΚ ότι με προσωπικές επιθέσεις εναντίον μου θα ξεκολλήσει δημοσκοπικά, θα το δούμε. Εγώ προβλέπω να πάει σε μονοψήφιο ποσοστό», είπε ο Βασίλης Σπανάκης.

«Δεν έχω καμία σχέση εγώ με το συγκεκριμένο ακίνητο και δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ από τα ΕΛΤΑ Μοσχάτου», είπε ο Βασίλης Σπανάκης αναφορικά με την επίθεση του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγω για χυδαιότητες.

«Το ακίνητο είναι της οικογένειάς μου. Όμως, δεν έχω καμία σχέση εγώ με το συγκεκριμένο ακίνητο και δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ από τα ΕΛΤΑ Μοσχάτου. Το ξεκαθαρίζω. Και δεν είναι θέμα, όπως ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθεί να συμψηφίσει τα 10.000 ευρώ που παίρνει από την Κρήτη ή το ένα εκατομμύριο που ξέχασε να δηλώσει», δήλωσε στο Mega ο υφυπουργός Εσωτερικών και συνέχισε:

«Αν νομίζει ο κύριος Ανδρουλάκης και αν νομίζει το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ότι με προσωπική επίθεση εναντίον μου θα ξεκολλήσει δημοσκοπικά, θα το δούμε. Αυτό που προβλέπω εγώ είναι να πάει σε μονοψήφιο ποσοστό το ΠΑΣΟΚ με τέτοιου είδους επιθέσεις. Πρώτη φορά, μα πρώτη φορά, το ΠΑΣΟΚ κάνει προσωπική επίθεση και μάλιστα τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όταν το όνομά μου ακούγεται ότι μπορεί να είμαι ένας από τους γραμματείς της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι μια ανήθικη επίθεση που γυρνάει σε άλλες εποχές και δημιουργούνται οι νέοι αυριανιστές».

Στη συνέχεια, ο Βασίλης Σπανάκης είπε: «Το ακίνητο αυτό ανήκει στην αδερφή μου, δεν έχω καμία σχέση και δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ. Εγώ μένω από πάνω. Μιλάμε για το ενοίκιο του ισογείου, που ανήκει στην αδερφή μου. Αυτά που αναφέρει το δημοσίευμα είναι χυδαιότητες και τις υιοθετεί το ΠΑΣΟΚ. Όποιος έχει ψιλή κυριότητα δεν έχει κανένα δικαίωμα διαχείρισης και κανένα δικαίωμα γενικώς».

Απαντήσεις ζητά το ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα της ενοικίασης καταστήματος στα ΕΛΤΑ Μοσχάτου, του οποίου την ψιλή κυριότητα έχει ο Βασίλης Σπανάκης, όπως φαίνεται κι από το Πόθεν Έσχες του.

«Σιγή ασυρμάτου από το Μαξίμου και τον υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Σπανάκη, για την υπόθεση ακινήτου που ενοικιάζει στα ΕΛ.ΤΑ.

Κύριε Μαρινάκη, αναμένουμε τη σαφή σας τοποθέτηση:

Υπάρχει ηθικό θέμα για τον κ. Σπανάκη; Εγκρίνετε τη μεθόδευση του να μεταβιβάσει το ακίνητο στην αδερφή του το 2023 και μάλιστα για ορισμένο χρόνο –αποκλειστικά έως τις 16/7/2028–, όπως αναφέρει το συμβόλαιο μεταβίβασης επικαρπίας;» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ και συνεχίζει: «Εισέπραττε ενοίκιο για τη μίσθωση ακινήτου στα ΕΛ.ΤΑ. Μοσχάτου, όσο ήταν βουλευτής το διάστημα 2019-2023;

Υπήρχε κάποια οφειλή απέναντι στην αδερφή του, που τον οδήγησε σε αυτήν τη μεταβίβαση ορισμένου χρόνου;

Προχθές, ο κ. Σπανάκης κουνούσε το δάχτυλο στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας πως "αυτά δείχνουν νοοτροπία ΠΑΣΟΚ του χθες". Μήπως θέλει να κάνει την αυτοκριτική του;»

Να σημειώσουμε ότι στο Πόθεν Έσχες του υφυπουργού Εσωτερικών, δίπλα από το εν λόγω ακίνητο, υπάρχει η εξής σημείωση:

«ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 170 Τ.Μ. ΣΥΝ 27 Τ.Μ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ. ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 25028/18-07-2023 ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕΡΓΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΜΕ ΑΦΜ: ********* ΠΡΟΧΩΡΗΣΑ ΣΤΗ ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΤΟΥ 50% ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΕΙΧΑ ΚΑΤΑ ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ, ΣΠΑΝΑΚΗ ΖΩΗ, ΜΕ ΑΦΜ: *********. ΕΤΣΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΕΧΩ 100% ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ».