Παρέμβαση προς την κυβέρνηση για την παράταση της προθεσμίας ένταξης στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» πραγματοποίησε ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά τον μεγάλο αριθμό αναφορών που δέχθηκε από πολίτες οι οποίοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον αιφνίδιο τερματισμό του προγράμματος επιδότησης στεγαστικών δανείων για την αγορά πρώτης κατοικίας.

Η Ανεξάρτητη Αρχή, με επιστολή που απέστειλε στις 11 Μαΐου προς την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ζητά να εξεταστούν άμεσα παρεμβάσεις ώστε να αποτραπεί η απένταξη χιλιάδων δικαιούχων από το πρόγραμμα και να διασφαλιστεί ο αρχικός στόχος του, που είναι η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Η παρέμβαση του Συνηγόρου έρχεται μετά την κοινή ανακοίνωση των συναρμόδιων υπουργείων στις 27 Απριλίου 2026, με την οποία η καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων μεταφέρθηκε αιφνιδιαστικά στις 2 Ιουνίου 2026, αντί της αρχικά προβλεπόμενης προθεσμίας της 31ης Αυγούστου 2026. Όπως επισημαίνεται, η απόφαση αυτή δημιούργησε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια για δικαιούχους που βρίσκονταν ήδη σε προχωρημένο στάδιο της διαδικασίας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη τονίζει ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει χρονοβόρες και σύνθετες διαδικασίες, όπως η έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας, η προέγκριση δανείου, η καταβολή προκαταβολών, καθώς και οι τεχνικοί και νομικοί έλεγχοι, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών εντός του νέου χρονικού πλαισίου.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων καλείται να ολοκληρώσει συμβολαιογραφικές πράξεις και να συγκεντρώσει δικαιολογητικά υπό συνθήκες πίεσης και αυξημένου φόρτου σε τράπεζες, συμβολαιογράφους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, με αποτέλεσμα να εντείνεται η αβεβαιότητα για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Η Αρχή υπογραμμίζει επίσης ότι η απουσία μεταβατικής περιόδου ή μηχανισμών διευκόλυνσης των δικαιούχων δημιουργεί, όπως αναφέρει, «σοβαρές ρωγμές» στην προστασία της αρχής της ισότητας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών, ιδιαίτερα για όσους έχουν ήδη καταβάλει προκαταβολές ή έχουν επενδύσει χρόνο και πόρους στη διαδικασία συμμετοχής.

Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερη κοινή ανακοίνωση των υπουργείων που δημοσιεύθηκε στις 11 Μαΐου 2026, προβλέπεται ότι τα ήδη εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως τις 2 Ιουνίου θα μπορούν να ολοκληρωθούν έως τις 31 Αυγούστου 2026 μέσω πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι αποτρέπει την άμεση απένταξη σημαντικού αριθμού δικαιούχων, χωρίς ωστόσο να αίρονται πλήρως οι ανησυχίες για όσους παραμένουν εκτός του μεταβατικού πλαισίου.

