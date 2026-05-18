Στην αντεπίθεση πέρασε το πρωί της Δευτέρας, η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές του κόμματος, οι ο οποίοι μετά το «σοκ» των όσων διαδραματίστηκαν το Σάββατο και κορυφώθηκαν με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, ξεκίνησαν να βγαίνουν δημόσια και να στηρίζουν τον Σωκράτη Φάμελλο.

Παράλληλα, όμως, είναι ξεκάθαρο ότι στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα βλέπουν τον άνθρωπο που μπορεί με το κόμμα του να δώσει προοπτική σε ολόκληρο τον χώρο. Πάντως, η Κουμουνδούρου δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια να υπάρξει συννενόηση όλων των πλευρών που κάποτε απαρτίζαν την «Κυβερνώσα Αριστερά», με τη σημερινή εκδήλωση στην Ανατολική Αττική, με τους Πέτρο Κόκκαλη, Γιάννη Μπουλέκο και Νίκο Κοτζιά, να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στο κόμμα, είναι ξεκάθαρο ότι ο Σωκράτης Φάμελλος διαθέτει τη στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των βουλευτών. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση με τον Παύλο Πολάκη. Γιατί την ίδια ώρα, είναι δεδομένο πως τα ίδια πρόσωπα βλέπουν στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα το αύριο του χώρου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέντευξη του στο Μega News, καυτηρίασε τη στάση Πολάκη για το θέμα των συνεργασιών. «Γίνεται μια προσπάθεια διαρκής να υπάρχουν εντάσεις. Δεν μπορεί να λέμε συνέχεια ότι θέλουμε συνεργασία και επειδή κάτι δεν κολλάει ή δεν είναι έτσι ακριβώς όπως θα το θέλαμε εμείς να πάμε στη συζήτηση ότι δεν θέλουμε καμία συνεργασία».

«Ο κ. Πολάκης έκανε μια δημόσια τοποθέτηση που σε κανένα κόμμα δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή», είπε στα «Παραπολιτικά 90,1» ο Διονύσης Καλαματιανός, ενώ ο Βασίλης Κόκκαλης δεν κρύφτηκε πίσω από τις λέξεις, σημειώνοντας στο Mega πως «θα συνεδριάσει η Πολιτική γραμματεία και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ όπως τον ξέραμε έχει κλείσει έναν κύκλο».

Στο ίδιο μήκος κινήθηκε και ο Κώστας Μπάρκας, στο Open, όπου σημείωσε πως «δεν αρνούμαι το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας παίζει μεγάλο ρόλο και καταλυτικό. Δεν είμαστε μπροστά στο αν θα κάνουμε διάσπαση ή όχι στο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε στο αν θα δημιουργηθεί ο κυβερνητικός πόλος απέναντι στις πολιτικές της ΝΔ

Ο Μίλτος Ζαμπάρας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική, υποστηρίζοντας πως «το ΠΑΣΟΚ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, είχε τρία χρόνια μπροστά του που θα μπορούσε να διεμβολίσει και ευρύτερα ακροατήρια και δεν τα κατάφερε. Μην βάζουμε την αιχμή σε κάτι άλλο που μπορεί να έρχεται και υπο προϋποθέσεις μπορεί να συσπειρώσει τον προοδευτικό χώρο». Είναι σαφές πως ο Αιτωλοακαρνάνας βουλευτής στηρίζει το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

Παππάς: «Αν δεν μας θέλει ο Τσίπρας, θα ήθελα να το ξέρω»



Από την άλλη πλευρά, ο Νίκος Παππάς, στηρίζει τον χανιώτη βουλευτή και επιμένει στη σύγκλιση των οργάνων - αίτημα που κατέθεσε και ο Παύλος Πολάκης- χωρίς να αποδέχεται την άμεση αποπομπή του από τα καθοδηγητικά όργανα, μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

«Γιατί να λείπει ο κ. Πολάκης; Είναι άλλο πράγμα η ΚΟ κι άλλο το Καταστατικό του κόμματος. Δεν υπάρχει συζήτηση περί αυτού. Θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια με γενναιότητα. Το θέμα Πολάκη πρέπει να συζητηθεί στα Όργανα και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, όπως και άλλα θέματα. Έγιναν δηλώσεις στελεχών που δεν ήταν συμβατές με το κόμμα», σημείωσε στο Open.

Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και της στάσης του έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, ως οργανισμού, συμπληρώνοντας πως «υπάρχει ένα δίλημμα. Ή συντεταγμένα ή διάλυση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συντεταγμένο κόμμα και έχει έναν στόχο. Για να υπάρχει γάμος πρέπει να θέλουν και οι δύο. Αν ο Τσίπρας δεν θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να το ξέρω εγκαίρως».

Εκδήλωση στην Ανατολική Αττική

Μέσα σε αυτή τη «θυελλώδη» κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τις συζητήσεις για την ανασυγκρότηση της ευρύτερης παράταξης. Και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η εκδήλωση που διοργανώνει απόψε στο «Οινοποιείο Πέτρου», στην Παλλήνη, με τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκκαλη και Γιάννη Μπουλέκο.

Το ερώτημα είναι αν αυτές οι εκδηλώσεις έχουν το βλέμμα τους στην επόμενη ημέρα και στη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα ή στη συγκρότηση ενός μικρότερου συνασπισμού, αν δεν προχωρήσει η συντεταγμένη συνεργασία του όλου κόμματος, με την πολιτική κίνηση του πρώην πρωθυπουργού.