Ελάχιστες παρουσίες σε πάνελ.

Η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, προκάλεσε μεγάλες «αναταράξεις» στην Κουμουνδούρου.

Παρά το γεγονός ότι τα τηλέφωνα των βουλευτών και των κορυφαίων στελεχών του κόμματος, χτυπούσαν συνεχώς από το απόγευμα του Σαββάτου, από ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, ελάχιστες παρουσίες είδαμε σε πάνελ.

Για την ακρίβεια, είδαμε τον διευθυντή του γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Κυμπιζή, τον εκπρόσωπο Τύπου, Κώστα Ζαχαριάδη και τον βουλευτή, Γιώργο Γαβρήλο. Από την πλευρά της ηγεσίας και τους Τρύφωνα Αλεξιάδη και Γιώργο Παναγιωτόπουλο, από την πλευρά Πολάκη.

Μετά το κάλεσμα του Χανιώτη βουλευτή, ίσως σήμερα να έχουμε περισσότερες παρεμβάσεις…

Α.Γ.