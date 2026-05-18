Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης κατάταξης σχολών ΑΕΙ αποφοίτων ΕΠΑΛ- Ποιες αλλαγές θα ισχύσουν τις φετινές Πανελλήνιες και ποιες από το 2027.

Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για την κατάταξη των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων των ΑΕΙ στους τομείς και την κοινή ομάδα των ΕΠΑΛ, για την εισαγωγή αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τις Πανελλήνιες 2026.

Η τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2649/Β’/13-05-2026 με την υπ’ αριθμ. Φ.153/55492/Α5 υπουργική απόφαση και περιλαμβάνει αλλαγές σε τμήματα πανεπιστημίων, νέες προσθήκες σχολών για αποφοίτους συγκεκριμένων τομέων ΕΠΑΛ, αλλά και αναδιαμόρφωση της κοινής ομάδας σχολών για τις ΑΣΜΥ με ενεργοποίηση από τις Πανελλήνιες 2027.

Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνεται η μετονομασία του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου σε Τμήμα Επιστήμης της Πληροφορίας, με ισχύ από τις φετινές Πανελλήνιες.

Παράλληλα, το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης εντάσσεται πλέον στα τμήματα στα οποία μπορούν να εισάγονται οι απόφοιτοι των τομέων Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, καθώς και Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των ΕΠΑΛ. Αλλαγές προβλέπονται και για τον Τομέα Πληροφορικής, καθώς προστίθεται το Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών με πρόγραμμα «Ψηφιακές Εφαρμογές στις Τέχνες και στον Πολιτισμό» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή.

Επιπλέον, τροποποιήσεις γίνονται και στην κοινή ομάδα τμημάτων για όλους τους τομείς των ΕΠΑΛ, με την προσθήκη νέων κατευθύνσεων στις Ανώτατες Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ), που αφορούν τη ΣΜΥΑ, τη ΣΜΥΝ και τη ΣΜΥ. Σύμφωνα με την απόφαση, οι περισσότερες αλλαγές θα ισχύσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028, με εξαίρεση τη μετονομασία του τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου που τίθεται σε ισχύ νωρίτερα.

Αναλυτικά η υπουργική απόφαση