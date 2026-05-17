Αυτό που χρειάζονται περισσότερο οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 είναι να νιώσουν ότι οι άνθρωποί τους θα σταθούν δίπλα τους ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εξετάσεων.

Οι Πανελλήνιες 2026 αποτελούν κάθε χρόνο μία από τις πιο φορτισμένες περιόδους για χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους. Άγχος, πίεση, προσδοκίες και φόβος αποτυχίας κυριαρχούν στην καθημερινότητα των υποψηφίων, οι οποίοι συχνά αισθάνονται πως το μέλλον τους κρίνεται αποκλειστικά σε λίγες ώρες και σε μερικά γραπτά.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ένα απλό αλλά βαθιά ανθρώπινο μήνυμα έρχεται να υπενθυμίσει κάτι που πολλές φορές ξεχνάμε, η αξία ενός παιδιού δεν μετριέται σε μόρια, βαθμούς ή σχολές.

Πανελλήνιες με λιγότερο φόβο και περισσότερη αγάπη

Αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική φράση που έχουν ανάγκη να ακούσουν οι μαθητές από τους γονείς τους λίγο πριν μπουν στην αίθουσα των εξετάσεων. Όχι επιπλέον πίεση, όχι συγκρίσεις, όχι φόβος απογοήτευσης. Μόνο αποδοχή, ασφάλεια και αγάπη.

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι οι ειδικοί ψυχικής υγείας επισημαίνουν πως οι έφηβοι μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον όπου η επιτυχία συνδέεται συχνά με την προσωπική αξία. Πολλά παιδιά αισθάνονται ότι πρέπει συνεχώς να αποδεικνύουν πως αξίζουν μέσα από επιδόσεις, διακρίσεις και αποτελέσματα. Έτσι, μια αποτυχία στις εξετάσεις μπορεί λανθασμένα να βιωθεί ως προσωπική ήττα και όχι ως μία δύσκολη στιγμή της ζωής. Οι Πανελλήνιες, όσο σημαντικές κι αν είναι, δεν καθορίζουν ούτε το μέλλον ούτε την πορεία ενός ανθρώπου. Δεν καθορίζουν τον χαρακτήρα, τις ικανότητες, την καλοσύνη, τα όνειρα ή τη δύναμη ενός παιδιού. Η ζωή δεν τελειώνει σε μία εξέταση και οι δρόμοι που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος είναι πολλοί και διαφορετικοί. Αυτό που χρειάζονται περισσότερο οι μαθητές αυτή την περίοδο είναι να νιώσουν ότι οι άνθρωποί τους θα σταθούν δίπλα τους ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Να γνωρίζουν πως δεν κινδυνεύουν να χάσουν την αγάπη, την αποδοχή ή την εκτίμηση των γονιών τους επειδή δεν έγραψαν όσο καλά ήθελαν.

Οι γονείς, από την πλευρά τους, συχνά κουβαλούν τις δικές τους αγωνίες και φόβους. Πολλοί μεγάλωσαν με την πεποίθηση ότι η επαγγελματική επιτυχία είναι ο μόνος δρόμος προς την ασφάλεια και μια «καλή ζωή». Αυτή η αντίληψη περνά συχνά ασυνείδητα και στα παιδιά, τα οποία αισθάνονται ότι πρέπει πάση θυσία να πετύχουν.

Η μεγαλύτερη προστασία για έναν έφηβο είναι να αισθάνεται ότι έχει δίπλα του ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον. Ένα σπίτι όπου μπορεί να αποτύχει χωρίς να φοβηθεί ότι θα χάσει την αγάπη των δικών του ανθρώπων. Η περίοδος των εξετάσεων είναι σημαντική, αλλά ακόμα σημαντικότερη είναι η ψυχική υγεία των παιδιών. Ένα παιδί που νιώθει ότι αξίζει ανεξάρτητα από τις επιδόσεις του έχει περισσότερες πιθανότητες να διαχειριστεί τις δυσκολίες, να ξαναπροσπαθήσει και να βρει τελικά τον δικό του δρόμο.

Πανελλήνιες 2026: «Αν δεν γράψω καλά τι θα συμβεί;» – «Τίποτα παιδί μου, εσύ να είσαι καλά»

Όπως εξηγεί στο Dnews η ​Άντρη Χριστούδια Συστημική Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια «Αν δεν γράψω καλά τι θα συμβεί;» – «Τίποτα παιδί μου, εσύ να είσαι καλά. ​Αυτή θα έπρεπε να είναι η μοναδική απάντηση σε κάθε παιδί που μας ρωτάει με αγωνία για το μέλλον του. Όχι το «προσπάθησε και θα τα καταφέρεις». Ούτε το «αν διάβαζες νωρίτερα, δεν θα ρωτούσες τώρα». Και σίγουρα όχι το «με απογοητεύεις όταν δεν διαβάζεις».​Σε μια ηλικία που ο έφηβος πασχίζει να βρει την ταυτότητά του, διαπραγματευόμενος ανάμεσα σε παλιές και νέες αξίες, με τα συναισθήματά του ορθάνοιχτα και ευάλωτα, οφείλουμε να του προσφέρουμε ασφάλεια. ​Να ξέρει ότι θα βρει τον δρόμο του, να νιώθει ότι καταλαβαίνουμε τη δυσκολία του. Κυρίως όμως, οφείλουμε να τον διαβεβαιώσουμε πως η αξία τους δεν καθορίζεται από καμία εξέταση και η επιτυχία δεν αφορά νούμερα και επιδόσεις.

​Αυτή η διαβεβαίωση είναι που δυσκολεύει εμάς τους γονείς της τωρινής γενιάς. Μεγαλώσαμε κουβαλώντας ένα συλλογικό τραύμα έλλειψης ασφάλειας. Μια ασφάλεια που οι δικοί μας γονείς μετέφραζαν σε «σίγουρη δουλειά», οικονομική ευμάρεια και στρωμένους δρόμους. Έτσι, η ασφάλεια πήρε τη μορφή της επιτυχίας. Όσο πιο επιτυχημένος, τόσο πιο ασφαλής. Αυτή η πεποίθηση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και τα παιδιά μας τη μεταφράζουν ως όρο ύπαρξης: «Αξίζεις μόνο αν πετύχεις». ​Ας αλλάξουμε το αφήγημα λοιπόν! ​Είναι καιρός να σπάσουμε αυτόν τον κύκλο που εδραιώνεται στη σχέση με τα παιδιά μας από τότε που είναι πολύ μικρά: από την αναζήτηση του «καλύτερου νηπιαγωγείου» μέχρι την «τέλεια προετοιμασία». Η λίστα των απαιτήσεων είναι ατελείωτη. Είναι καιρός εμείς οι ενήλικες να κοιτάξουμε το τραύμα μας κατάματα. Με θάρρος να παραδεχθούμε ότι χρειάζεται να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας αλλιώς, θεραπεύοντας πρώτα τους δικούς μας φόβους και τα απωθημένα.»

