Το Υπουργείο Παιδείας δηλώνει πλήρη ετοιμότητα για τη διεξαγωγή των Πανελληνίων 2026 με τις υπηρεσίες να έχουν ήδη ολοκληρώσει τον βασικό σχεδιασμό και την προετοιμασία της εξεταστικής διαδικασίας, η οποία αποτελεί κάθε χρόνο μια από τις πιο απαιτητικές και κρίσιμες στιγμές για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το ΥΠΑΙΘΑ διαβεβαιώνει ότι όλες οι απαραίτητες διαδικασίες βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, από την κατανομή των εξεταστικών κέντρων μέχρι τη διασφάλιση της ομαλής ροής των θεμάτων, ώστε οι εξετάσεις να διεξαχθούν με αξιοπιστία και συνέπεια, όπως κάθε χρόνο.

Όπως δήλωσε στην κρατική τηλεόραση η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη «Είναι όλα έτοιμα για τις Πανελλήνιες. Η διαδικασία προετοιμασίας έχει ξεκινήσει ολόκληρους μήνες πριν. Ξέρετε ότι αφορά χιλιάδες ανθρώπους, παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς και τον μηχανισμό του Υπουργείου που διασφαλίζει κάθε χρονιά να καλύπτουμε τα ζητούμενα και να προβλέψουμε και το απρόσμενο το οποίο θα μπορούσε να εντείνει την αγωνία των παιδιών»

Σε αυτό το πλαίσιο, η Σοφία Ζαχαράκη απηύθυνε μήνυμα προς τους υποψηφίους, τονίζοντας τη σημασία της ψυχραιμίας και της εμπιστοσύνης στον εαυτό τους κατά την περίοδο των εξετάσεων. Όπως υπογράμμισε, οι Πανελλήνιες αποτελούν μια σημαντική στιγμή στη μαθητική πορεία, αλλά όχι τον μοναδικό παράγοντα που καθορίζει τη ζωή και τις δυνατότητες των νέων ανθρώπων.

Μάλιστα με αφορμή και την διπλή τραγωδία της Ηλιούπολης η υπουργός ανέφερε ότι η ψυχική υγεία των παιδιών, αποτελεί σταθερή προτεραιότητα και όχι απόρροια της όποιας τραγικής συγκυρίας. Όπως ανέφερε, από το 2019 έως σήμερα έχει τετραπλασιαστεί ο αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα δημόσια σχολεία.« Δεν λέω ότι είναι αρκετοί ή ότι καλύπτουν όλα τα σχολεία κάθε μέρα. Προσπαθούμε όμως χρόνο με το χρόνο να αυξηθεί η καθημερινή κάλυψη. Ωστόσο σε κάθε ανάγκη ενεργοποιούνται και οι πρόσθετες δομές ψυχολογικής υποστήριξης των ΚΕΔΑΣΥ. Θέλω τέλος να διαβεβαιώσω τα παιδιά και ως εκπαιδευτικός ότι η στήριξη μας δεν είναι συγκυριακή. Είμαστε εκεί να τα ακούμε, και τα προτρέπω να μιλάνε. Να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς, στους ψυχολόγους, στις οικογένειές τους» τόνισε.

