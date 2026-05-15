Το Ιράν προσπαθεί να διατηρήσει την εκεχειρία για να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία, αλλά είναι επίσης έτοιμο να επιστρέψει στις μάχες, διαμήνυσε ο Αραγτσί.

Η Τεχεράνη «δεν έχει καμία εμπιστοσύνη» στις ΗΠΑ και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσινγκτον μόνο εάν είναι σοβαρή, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, καθώς οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αναμονή.

Όλα τα πλοία μπορούν να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ εκτός από εκείνα που βρίσκονται σε πόλεμο με την Τεχεράνη, πρόσθεσε ο Αραγτσί σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί κατά τη διάρκεια επίσκεψής του για να συμμετάσχει στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των BRICS, προσθέτοντας ότι τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν θα πρέπει να συντονιστούν με το ναυτικό του.

Η κατάσταση γύρω από τον βασικό αγωγό ήταν «πολύ περίπλοκη», είπε ενώ σημείωσε πως τα «αντιφατικά μηνύματα μάς έχουν κάνει διστακτικούς σχετικά με την πραγματική πρόθεση των Αμερικανών στις διαπραγματεύσεις». Πρόσθεσε ακόμα πως η διαδικασία διαμεσολάβησης από το Πακιστάν δεν έχει αποτύχει, αλλά αντιμετωπίζει «δυσκολία».

Η δήλωση Αραγτσί ακολούθησε μετά τις τοποθετήσεις Τραμπ πως η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται και συμφώνησε σε συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ότι η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.

«Οτιδήποτε κάνει η Κίνα για να βοηθήσει την κατάσταση, το Ιράν το χαιρετίζει», τόνισε ο Αραγτσί.

Με πληροφορίες του Reuters/Iran International