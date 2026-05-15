Τη Δευτέρα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης μεταβαίνει στο Παρίσι προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών κεντρικών τραπεζών της G7.

Πυκνό κύκλο διεθνών επαφών και παρεμβάσεων ανοίγει τις επόμενες ημέρες ο Πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με αιχμή τις συναντήσεις του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γαλλία, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων.



Η αρχή γίνεται αύριο στο Costa Navarino, όπου θα πραγματοποιηθεί κλειστή συνάντηση υψηλού επιπέδου με τη συμμετοχή κορυφαίων πολιτικών και οικονομικών παραγόντων από τη Δύση και τη Μέση Ανατολή. Η διοργάνωση φιλοξενείται στο πολυτελές θέρετρο της Μεσσηνίας με πρωτοβουλία του Θοδωρής Κυριακού, σε συνεργασία με το Atlantic Council, Μεταξύ των προσκεκλημένων ξεχωρίζουν, πέραν της Κριστίν Λαγκάρντ, η γενική διευθύντρια του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα και η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.



Τη Δευτέρα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης μεταβαίνει στο Παρίσι προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών κεντρικών τραπεζών της G7, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Μαΐου υπό τη γαλλική προεδρία. Στο επίκεντρο των εργασιών αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία, με ιδιαίτερη έμφαση στις μακροοικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και ζητήματα που αφορούν τη στήριξη προς την Ουκρανία και τη μείωση των παγκόσμιων οικονομικών ανισορροπιών.



Σε δήλωσή του ενόψει της συνόδου, ο Πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή αναδεικνύει την ευαλωτότητα των αλληλοσυνδεόμενων οικονομιών απέναντι σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς, επισημαίνοντας πως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η διεθνής κοινότητα έχουν σαφώς παγκόσμιο χαρακτήρα. Όπως υπογράμμισε, η συνάντηση της G7 αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τον διάλογο με τους διεθνείς εταίρους της και να αναζητήσει κοινές λύσεις για τη στήριξη της παγκόσμιας οικονομίας.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σημασία της ομαλής λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι η αποκλιμάκωση της κρίσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων διεθνώς. Παράλληλα, επεσήμανε ότι, παρά την ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει η ευρωπαϊκή οικονομία απέναντι στην ενεργειακή κρίση, οι πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν ακόμη και σε περίπτωση ταχείας αποκλιμάκωσης.



Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στάθηκε, τέλος, στην ανάγκη αντιμετώπισης των παγκόσμιων μακροοικονομικών ανισορροπιών μέσα από ένα ευρύτερο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας, τονίζοντας ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την εμβάθυνση των κεφαλαιαγορών μπορεί να ενισχύσει την ελκυστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας για επενδύσεις και να συμβάλει στη διαμόρφωση πιο βιώσιμων οικονομικών ισορροπιών.