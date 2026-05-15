Ο Stephen Colbert διαδέχτηκε τον David Letterman στο Late Show CBS, πριν από 11 χρόνια.

Το Late Show του Stephen Colbert φτάνει στο τέλος του την επόμενη εβδομάδα και ο David Letterman δεν έχασε χρόνο, τον βοήθησε να καθαρίσει το πλατό.

Ο Stephen Colbert κλείνοντας την πολύετή εκπομπή του μετά την ακύρωση από το CBS, έχει αποφασίσει να έχει καλεσμένους στις τελευταίες του εμφανίσεις όλους τους παρουσιαστές των Late Shows. Tην Πέμπτη το βράδυ, καλωσόρισε τον προκάτοχό του στο «Late Show», τον σπουδαίο David Letterman. Μετά από ένα παρατεταμένο χειροκρότημα και μια εκπληκτική μουσική εισαγωγή του «Seven Nation Army» ο Letterman ανέβηκε στη σκηνή για να συλλυπηθεί τον Colbert.

«Λοιπόν, ξέρετε τι συνέβη στα παρασκήνια; Στέκομαι στα παρασκήνια, έρχεται ένας τύπος, λέει ότι είναι από το CBS και με απολύει. Τι συμβαίνει εκεί πέρα;!» φώναξε o Letterman. «Έχω κάθε δικαίωμα να είμαι τσαντισμένος, οπότε θα είμαι τσαντισμένος και εδώ λίγο», συνέχισε. «Αυτό το θέατρο, εσείς δεν θα ήσασταν σε αυτό το θέατρο αν δεν ήμουν εγώ, και ο Stephen δεν θα ήταν εδώ αν δεν ήμουν εγώ, και ξαναχτίσαμε αυτό το θέατρο, και μετά ήρθε ο Stephen, και κοιτάξτε το. Είναι σαν το Bellagio (το καζίνο στο Λας Βέγκας). Αλλά, ακούστε... όπως όλοι καταλαβαίνουμε, μπορείς να πάρεις την παράσταση ενός άντρα, δεν μπορείς να πάρεις τη φωνή ενός άντρα».

Και ο Letterman συνέχισε λέγοντας με τον μοναδικό του τρόπο: «Αυτό που πραγματικά με ανησυχεί είναι: Τι θα απογίνουν οι Jimmy (Kimmel και Fallon); Θα είναι καλά;». «Έχουμε ένα σχέδιο να τους βάλουμε σε ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία», αστειεύτηκε ο Colbert.

Στη συνέχεια ο Letterman ρώτησε τον Colbert αν τα έπιπλα στη σκηνή ήταν ιδιοκτησία της Skydance, και όταν ο Colbert του είπε ότι ανήκουν στο CBS, κάλεσε την παραγωγή να αφαιρέσουν τους καναπέδες. Στη συνέχεια πήγε μαζί με τον Colbert και κάθισαν ανάμεσα στο κοινό. Η επόμενη στάση τους όμως ήταν αυτή που ξεσήκωσε τους πάντες.

Οι δύο παρουσιαστές ανέβηκαν στην ταράτσα του θεάτρου όπου φιλοξενείται η εκπομπή και συμμετείχαν όπως είπαν σε μία «αθέμιτη καταστροφή περιουσίας του CBS». Από εκεί πέταξαν πρώτα την καρέκλα του παρουσιαστή, μερικά καρπουζια και μία γαμήλια τούρτα, που έγραφε 1993-2026, δηλαδή τα χρόνια που διήρκησε το Late Show πρώτα με παρουσιαστή τον letterman και μετά τον Colbert. Όλα κατέληξαν πάνω σε ένα τεράστιο λογότυπο του CBS.

Η 11χρονη πορεία του Stephen Colbert ως παρουσιαστή του «The Late Show» θα λήξει στις 21 Μαΐου. Το γεγονός ότι το πρόωρο τέλος του σόου ανακοινώθηκε λίγες εβδομάδες πριν η πιστή στον Τραμπ οικογένεια Ellison οριστικοποιήσει την εξαγορά της CBS - Paramount οδήγησε πολλούς να πιστέψουν ότι ήταν μια κίνηση για να κατευνάσει τον Τραμπ, ενώ το δίκτυο ισχυρίστηκε ότι το πρόγραμμα του Colbert είχε οικονομική απώλεια περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Ο Τραμπ κατενθουσιάστε με το κόψιμο της εκπομπής κάτι που ενθάρρυνε τις φήμες περί πιέσεων. «Μου αρέσει πολύ που ο Colbert απολύθηκε. Το ταλέντο του ήταν ακόμη χαμηλότερο από την τηλεθέασή του. Άκουσα ότι ο Jimmy Kimmel είναι ο επόμενος. Έχει ακόμη λιγότερο ταλέντο από τον Colbert!» είχε γράψει στο Truth Social.

Με πληροφορίες του Variety/Mashable