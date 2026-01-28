Η Δάφνη Μπόκοτα, αναφέρθηκε στην τηλεόραση, την θεματολογία της εκπομπής της «Super Κατερίνα» και τους τρεις παρουσιαστές του εθνικού τελικού της Eurovision.

Στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», μίλησε η Δάφνη Μπόκοτα, αναφερόμενη στην τηλεοπτική της επιστροφή, στους παρουσιαστές του εθνικού τελικού της Eurovision, αλλά και στη θεματολογία που προβάλλεται πλέον στην τηλεόραση.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην επιστροφή της μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», αποκαλύπτοντας πως σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι σύμφωνη και δεν ταυτίζεται με τη θεματολογία που παρουσιάζεται: «Ναι, το έχω πάθει αυτό, δεν θα πω ψέματα. Το έχω πάθει αυτό».

Σε άλλο σημείο, αναφέρθηκε στην τηλεόραση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι μια άλλη τηλεόραση απ’ την τηλεόραση που ξέρω εγώ. Το θέμα είναι ότι εγώ νιώθω καλά, νιώθω πολύ καλά σε αυτή την τηλεόραση, δεν μετανιώνω για την απόφαση που πήρα για το δικό μου το comeback. Είναι χειρότερη η τηλεόραση σε ό,τι αφορά τη γλώσσα μας. Είναι χειρότερη σε ό,τι αφορά τη θεματολογία. Είναι χειρότερη σε ό,τι αφορά την ευγένεια και τις προσεγγίσεις στους ανθρώπους».

Τέλος, στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, σχολίασε τους τρεις παρουσιαστές του εθνικού τελικού της Eurovision. Συγκεκριμένα, όπως έχει ανακοινωθεί ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, έχουν αναλάβει τα ηνία της παρουσίασης για τις βραδιές που θα προβληθεί το «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026».

«Να το δω. Πραγματικά, δεν μου κολλάει πολύ, αλλά θέλω να το δω. Γιατί νομίζω ότι ο καθένας από μόνος του έχει ένα εκτόπισμα και μια τεράστια προσωπικότητα και πραγματικά θέλω να δω πώς θα δέσουν αυτοί οι τρεις», σχολίασε η Δάφνη Μπόκοτα για τους τρεις παρουσιαστές.

