Πώς σχολίασε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος τις νέες συμμετοχές της Eurovision και τον Akyla; Η απάντησή του στις δηλώσεις του Πέτρου Γαϊτάνου για τον διαγωνισμό τραγουδιού.

Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» μίλησε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και σχολίασε τις νέες συμμετοχές της φετινής Eurovision και τις δηλώσεις του Πέτρου Γαϊτάνου για τον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός, το πρωί της Τρίτης 10 Μαρτίου, σχολιάζοντας το τοπίο της Eurovision, αναγνώρισε την καλή προσπάθεια του Akyla, επισημαίνοντας – μεταξύ άλλων – ότι από τις νέες συμμετοχές μόνο η Φινλανδία μπορεί να θεωρηθεί «ανταγωνισμός».

Συγκεκριμένα για τον Akyla ανέφερε: «Μου άρεσε η πρώτη του εμφάνιση, στη Σερβία, ήταν εξαιρετική. Δηλαδή, και ενδυματολογικά. Στο Σαν Μαρίνο, έχω τις επιφυλάξεις μου. Πολυαγαπημένε μου Akyla, το σκουφί με τις φούντες, κάψ’ το, μην το ξανά δούμε ποτέ. Ήταν κάκιστο… Δεν μου άρεσε καθόλου, θύμισε συμμετοχή τέλη των ‘70».

Σε ό,τι αφορά τις νέες συμμετοχές της Eurovision και την πτώση του «Ferto» στα προγνωστικά δήλωσε: «Οι φαν της Eurovision, έχουν την τάση να ενθουσιάζονται με τα πάντα… Έχουν ενθουσιάσει κάποια τραγούδια που – κατά την άποψή μου – είναι απλώς συμπαθητικά. Δηλαδή, το τραγούδι της Δανίας που προηγήθηκε του Akyla, είναι ένα καλό ποπ, αλλά ως εκεί. Το κομμάτι της Αυστραλία, αυτό και αν είναι συνηθισμένο προς βαρετό. Το τραγούδι της Φινλανδίας είναι υπολογίσιμο και οι δύο συμμετέχοντες έχουν ένα καλό εκτόπισμα… Είναι αναμενόμενο... και μη ανησυχητική η πτώση… Το κομμάτι της Φινλανδίας το βλέπω να κερδίζει».

Στις ίδιες δηλώσεις, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός προς τα σχόλια του Πέτρου Γαϊτάνου για τη Eurovision, ο οποίος είχε δηλώσει πως πρόκειται για ένα «πολύχρωμο τσίρκο με δαιμονικά στοιχεία».

Ως προς αυτό ο ραδιοφωνικός παραγωγός σχολίασε: «Θα είδε την Ιρλανδή που συμμετείχε πριν από δύο χρόνια, που ήταν όλο μια σατανιστική τελετή η σκηνοθεσία της, με τις πεντάλφα και τα κέρατα και θα είπε αυτό. Το πρόβλημά μου με τον Πέτρο Γαϊτάνο για μένα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι είδα έναν τίτλο που λέει: «Πολλοί άνθρωποι μου λένε ότι κοιμίζουν τα παιδιά τους με τους ύμνους μου», αυτό είναι πιο σημαντικό», και πρόσθεσε:

«Μα δεν είναι δικοί του. Είναι θρησκευτικοί, βυζαντινοί ύμνοι. Πέτρο μου, αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό. Δηλαδή, φοβάσαι τα δαιμόνια της Eurovision, αλλά μπήκαν τα δαιμόνια του ψώνιου μέσα σου και νομίζεις ότι το «ω γλυκύ μου εάρ» είναι σουξέ σου».

