Η συγκινητική αναφορά της Μιμής Ντενίση στην κόρη της και ο τρόπος που αντιμετώπισε την απώλεια του συντρόφου της, Αντώνη Τρίτση, λίγες ημέρες πριν από τον γάμο τους.

Η Μιμή Ντενίση βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «EQ», στο Action24, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην οικοδέσποινα της εκπομπής, Έλενα Παπαβασιλείου.

Η γνωστή ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έκανε μία σύντομη αναδρομή στο παρελθόν και την καριέρα της, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στον σύντροφό της Αντώνη Τρίτση.

Απαντώντας στην ερώτηση σχετικά με το πώς θα ήθελε να την θυμάται ο κόσμος όταν φύγει από τη ζωή, η Μιμή Ντενίση εξήγησε ότι είναι κάτι που δεν την απασχολεί. Τόνισε ωστόσο, ότι αυτό που την ενδιαφέρεο περισσότερο είναι να είναι περήφανη η κόρη της για εκείνη: «Όταν φύγω δεν ξέρω τι θα γίνει, ούτε με νοιάζει. Με νοιάζει να έχω μία πολύ καλή φήμη για το παιδί μου. Δεν με νοιάζει η υστεροφημία. Μόνο για την κόρη μου με νοιάζει. Να είναι περήφανη για τη μητέρα της, όπως είμαι εγώ περήφανη για τη δική μου μητέρα. Δεν με απασχολεί η ματαιοδοξία αυτή, πώς είμαι, πώς με θυμούνται. Η ζωή είναι εδώ…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgybs14qtcvl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε ό,τι αφορά την απώλεια του συντρόφου της, Αντώνη Τρίτση, λίγες ημέρες πριν από τον γάμο τους, η Μιμή Ντενίση εξήγησε πως το περιστατικό την έκανε να αναθεωρήσει πολλά πράγματα στη ζωή της:

«Με άλλαξε το διάστημα εκείνο άσχημα. Ήταν το μόνο διάστημα της ζωής μου που δεν ήξερα τι να κάνω, δεν ήξερα προς τα πού να πάω. Ήταν η μόνη φορά που σταμάτησα να παίζω στο θέατρο, μετά από 4-5 μέρες που προσπάθησα, είπα δεν μπορώ, πρέπει να σταματήσω».

Στη συνέχεια τόνισε πως το συναίσθημα του έρωτα μπορεί να αποτελέσει «κινητήριο δύναμη», ενώ αποκάλυψε πως η απώλεια του συντρόφου της την άλλαξε προς το καλύτερο:

«Μετά με άλλαξε προς το καλό. Ήταν μια εποχή που ήμουν πολύ νέα ακόμη και έκανα τεράστιες επιτυχίες των 1.500 ανθρώπων στο θέατρο κάθε μέρα. Και όταν συνέβη αυτό το γεγονός, όταν ζούσα την απόλυτη επιτυχία και ζούσα τον απόλυτο έρωτα, είπα ότι τα πάντα είναι μία στιγμή. Τίποτα δεν είναι πιο σπουδαίο από την ίδια τη ζωή. Με προσγείωσε τόσο απότομα που ποτέ δεν καβάλησα το καλάμι, που θα μπορούσα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgybg15xuj21?integrationId=40599y14juihe6ly}