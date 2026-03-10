Στο χθεσινό επεισόδιο της εκπομπής «Real View» οι τέσσερις γυναίκες σχολίασαν τις αναρτήσεις της Ιωάννας Τούνη που αφορούν το παρελθόν της.

Η Δάφνη Καραβοκύρη το βράδυ της Δευτέρας 9 Μαρτίου, αναφέρθηκε στην Ιωάννα Τούνη και σχολίασε τις αναρτήσεις της που αναφέρονται στο παρελθόν της.

Ειδικότερα, μέσα από την εκπομπή «Real View» οι τέσσερις γυναίκες σχολίασαν το πρόσφατο βίντεο της influencer στο TikTok, όπου αναφερόταν στις γυναίκες που αντιλαμβάνονται τα στοιχεία του συντρόφου τους όταν ο έρωτας περάσει.

Το σχετικό απόσπασμα της εκπομπής, προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 10 Μαρτίου στον αέρα του «Super Κατερίνα», όπου ακούγονται οι τέσσερις γυναίκες να εκφράζουν την άποψή τους.

Σχολιάζοντας την εν λόγω ανάρτηση η Δάφνη Καραβοκύρη διερωτήθηκε: «Εγώ κάθε φορά σκέφτομαι τον τωρινό σύντροφο της Ιωάννας Τούνη. Δεν τον ενοχλεί; Δεν τον πληγώνει αυτή η μόνιμη αναφορά στο παρελθόν;» και πρόσθεσε:

«Άμα είσαι κολλημένη, είσαι κολλημένη, γιατί χτυπάει σε διάφορα δικά σου παλιά τραυματάκια. Εγώ συμφωνώ με τον κόσμο. Το έχει πάει εργολαβία, γιατί ξέρει ότι πουλάει, ξέρει ότι ο κόσμος ασχολείται».

