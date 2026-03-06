Η Δάφνη Καραβοκύρη αναφέρθηκε στα σχόλια και τις κριτικές για την εκπομπή «Real View».

Δηλώσει στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» παραχώρησε η Δάφνη Καραβοκύρη, η μία εκ των τεσσάρων γυναικών που παρουσιάζουν την εκπομπή του ΟΡΕΝ «Real View».

Η παρουσιάστρια κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της αναφέρθηκε στην εκπομπή, τις συνεργάτιδές της και τα αρνητικά σχόλια που δέχεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μάλιστα, αποκάλυψε πως θα την ενδιέφερε η παρουσίαση μίας ενημερωτικής εκπομπής.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου, η Δάφνη Καραβοκύρη είπε για το «Real View»: «Εγώ την αγαπώ πολύ αυτή την εκπομπή. Αγαπώ τα κορίτσια, αγαπώ τον Θέμη, αγαπώ τον Γιώργο, όλη την ομάδα. Οπότε είμαι χαρούμενη όταν έρχομαι στη δουλειά και είμαι και χαρούμενη όταν φεύγω».

Σε ό,τι αφορά τα αρνητικά σχόλια και το μέλλον της εκπομπής τόνισε: «Ευχάριστο δεν είναι. Με επηρεάζει αυτό, αλλά απ’ το να γράφουνε και να λένε μέχρι να παρθεί μια απόφαση και να ‘ναι τελεσίδικη, υπάρχει μια απόσταση».

Τέλος, σχολίασε το γεγονός ότι η εκπομπή απαρτίζεται από τέσσερις γυναίκες, εξηγώντας ότι το συγκεκριμένο πρότζεκτ «επιβεβαιώνει τη θετική πλευρά συνεργασίας»:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Το έχουμε δει να συμβαίνει, υπάρχουν δυσκολίες μεταξύ των γυναικών. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και πολύ ωραίες φιλίες, υπάρχουν και πολύ ωραίες σχέσεις και πολύ ωραίες συνεργασίες και το Real View είναι μία συνθήκη που επιβεβαιώνει τη θετική πλευρά της συνεργασίας των γυναικών».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgvl4pgmw669?integrationId=40599y14juihe6ly}