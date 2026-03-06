Ο άνδρας απειλούσε να ανατιναχθεί έξω από τη ΓΑΔΑ.

Η αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα που απειλούσε να ανατιναχθεί έξω από το κτίριο της ΓΑΔΑ, ο οποίος είχε στην κατοχή του χειροβομβίδες που έμοιαζαν αληθινές.

Το απόγευμα της Παρασκευής εμφανίστηκε ένας άνδρας έξω από τη ΓΑΔΑ, επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας και απειλούσε να ανατιναχθεί. Στο χέρι του κρατούσε μία χειροβομβίδα και είχε άλλες δύο στην κατοχή του, μέσα σε δοχείο.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία. Κάποια στιγμή, ενώ γίνονταν διαπραγματεύσεις, ζήτησε ένα τηλέφωνο προκειμένου να μιλήσει. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποσπάσουν την προσοχή του αλλοδαπού άνδρα, τον ακινητοποίησαν, τον αφόπλισαν και τον συνέλαβαν.

Στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, που προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη, για λόγους ασφαλείας.

Οι πρώτες εικόνες από την επιχείρηση στη ΓΑΔΑ

Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ