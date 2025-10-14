Το ΚΚΕ κατήγγειλε τις «αναίτιες προσαγωγές και συλλήψεις φοιτητών» στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ), με επικεφαλής τον βουλευτή και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Νίκο Αμπατιέλο, βρέθηκε σήμερα το πρωί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ). Η αντιπροσωπεία κατήγγειλε τις «αναίτιες προσαγωγές και συλλήψεις φοιτητών» που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Σε δήλωσή του ο Νίκος Αμπατιέλος χαρακτήρισε την επιχείρηση «απαράδεκτη» και «ενδεικτική της προσπάθειας καταστολής των φοιτητικών αγώνων». Όπως ανέφερε, η αστυνομική επέμβαση σημειώθηκε «παραμονή της πανεργατικής απεργίας» και συνδέεται, όπως είπε, με τα «αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα» που προωθεί η κυβέρνηση.

«Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη αστυνομική επιχείρηση, παραμονή πανεργατικής απεργίας, που αποδεικνύει ότι τα αντιλαϊκά-αντεργατικά μέτρα, όπως το 13ωρο που συζητιέται σήμερα στη Βουλή, πάνε χέρι-χέρι με μέτρα έντασης της καταστολής», δήλωσε ο βουλευτής του ΚΚΕ.

Ο κ. Αμπατιέλος επεσήμανε ότι οι φοιτητές της Αρχιτεκτονικής πραγματοποιούσαν κινητοποιήσεις «με απόφαση της γενικής συνέλευσης του συλλόγου τους» και ζήτησε «να αφεθούν άμεσα ελεύθεροι» όσοι προσήχθησαν ή συνελήφθησαν. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με τον πρόσφατο νόμο για τα Πανεπιστήμια «στοχεύει να καταστείλει τις συλλογικές και αγωνιστικές διεργασίες των φοιτητών».

«Όσοι πιστεύουν ότι θα καταστείλουν τον αγώνα και τη δράση της νέας γενιάς είναι βαθιά γελασμένοι», κατέληξε.