Η Σκάρλετ Γιόχανσον σε συνέντευξή της αποκάλυψε πως της ασκήθηκε πίεση να παραλείψει αναφορές για το Ολοκαύτωμα στην πρώτη της σκηνοθετική απόπειρα.

Στο σκηνοθετικό ντεμπούτο της Σκάρλετ Γιόχανσον, «Eleanor the Great» (Η τρυφερή καρδιά της Έλενορ), μια ηλικιωμένη Εβραία ισχυρίζεται ψευδώς ότι είναι επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, αφού μια αθώα παρεξήγηση ξεφεύγει από τον έλεγχο.

Μιλώντας στην Daily Telegraph, η Γιόχανσον είπε ότι κατά τη διάρκεια της προπαραγωγής της ταινίας, ένας από τους χρηματοδότες της απείλησε να αποσυρθεί εκτός αν αφαιρεθούν τα στοιχεία της πλοκής που σχετίζονται με το Ολοκαύτωμα. «Εννοώ, αν έλεγαν, "Θα το στηρίξω μόνο αν κάνετε γυρίσματα στο Νιου Τζέρσεϊ" ή "Πρέπει να το τελειώσουμε μέχρι την άνοιξη", τότε αυτό θα ήταν κάτι. Αλλά είχαν αντίρρηση για το τι ήταν στην πραγματικότητα η ταινία» δήλωσε η Γιόχανσον.

Στην ταινία, η πρωταγωνίστρια Τζουν Σκουίμπ υποδύεται μια συνταξιούχο Εβραία χήρα που κατά λάθος εντάσσεται σε μια ομάδα επιζώντων του Ολοκαυτώματος και στη συνέχεια δεν αποκαλύπτει την απάτη της παρά το γεγονός ότι συνειδητοποίησε το λάθος της. «Η ταινία έπρεπε να αφορά το τι συμβαίνει όταν κάποιος παγιδεύεται στο χειρότερο ψέμα που μπορεί να φανταστεί κανείς. Αν όχι το Ολοκαύτωμα, τότε τι θα μπορούσε να είναι; Δεν προσέφεραν καμία εναλλακτική λύση. Ήταν απλώς: "Αυτό είναι ένα θέμα"» είπε στη συνέντευξή της η Γιόχανσον.

Όπως αποκάλυψε εκείνη αρνήθηκε να κάνει τις απαιτούμενες αλλαγές και ο χρηματοδότης αποσύρθηκε, πράγμα που σήμαινε ότι δεν καλυπτόταν πλέον ο προϋπολογισμός των 9 εκατ. δολαρίων για την ταινία της. «Ήταν πραγματικά σοκαριστικό και ήμουν τόσο απογοητευμένη» δήλωσε. Ωστόσο, σύντομα η διανομέας Sony Pictures Classics παρενέβη την τελευταία στιγμή και τα γυρίσματα προχώρησαν.

Στήριξη στον Γούντι Άλεν

Στην ίδια συνέντευξη, η Γιόχανσον επανέλαβε την υποστήριξή της στον Γούντι Άλεν, για τον οποίο πρωταγωνίστησε στις ταινίες Match Point, Scoop και Vicky Cristina Barcelona μεταξύ 2005 και 2008, λέγοντας πως «η μαμά μου πάντα με ενθάρρυνε να είμαι ο εαυτός μου, να βλέπω ότι είναι σημαντικό να έχεις ακεραιότητα και να υπερασπίζεσαι αυτά που πιστεύεις». Ο Γούντι Άλεν έχει απομονωθεί από μεγάλο μέρος της κινηματογραφικής βιομηχανίας μετά τους ισχυρισμούς της κόρης του Ντίλαν Φάροου ότι ο σκηνοθέτης την κακοποίησε σεξουαλικά το 1992. Ο σκηνοθέτης ερευνήθηκε για αυτούς τους ισχυρισμούς, αλλά ποτέ δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης δήλωσε όταν ήταν σε εξέλιξη η έρευνα εναντίον του «ότι δεν υπήρχαν αξιόπιστα στοιχεία» που να υποστηρίζουν τον ισχυρισμό.

Η Γιόχανσον σχολίασε επίσης την απόφασή της να μηνύσει την Disney για παραβίαση σύμβασης σχετικά με την ταυτόχρονη κυκλοφορία της ταινίας υπερηρώων Black Widow από το στούντιο στους κινηματογράφους και στην πλατφόρμα streaming Disney+, η οποία διευθετήθηκε με μια φημολογούμενη αποζημίωση 40 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Καθώς μεταβαίναμε από το μοντέλο των μπόνους από το box office στο να κατανοήσουμε πώς αυτό μεταφράζεται στο streaming, έγινε αυτό το ασαφές πράγμα, χωρίς κατευθυντήριες γραμμές. Έτσι, το να μπορέσουμε να το επηρεάσουμε αυτό, πάντα οδηγεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά ναι, θα ήθελα περισσότερη υποστήριξη».

Με πληροφορίες της Telegraph