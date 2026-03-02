Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στα Public, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμό.

Επίκαιρες συζητήσεις αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο, πάντα με την υπογραφή του κορυφαίου βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα.

Φώτης Παπαναστασίου

ΔΕΠΥράζει / Πεδίο

Σάββατο, 07/3 και ώρα 12:00 | Αίθουσα Public Συντάγματος

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με μεγάλη χαρά τα Public και οι εκδόσεις Πεδίο, σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Φώτη Παπαναστασίου, «ΔΕΠΥράζει» το Σάββατο 7/3 στις 12:00 στην αίθουσα Public Συντάγματος.

Ένα σεμινάριο για τη ΔΕΠΥ, με στόχο την κατανόηση της διαταραχής και την παρουσίαση πρακτικών εργαλείων διαχείρισης στο σπίτι και στο σχολείο.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) είναι μία από τις πιο συχνά εμφανιζόμενες διαταραχές συμπεριφοράς, που παρεμποδίζει την ψυχοκοινωνική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του παιδιού, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους γονείς και στην οικογένειά του, και δυσκολεύει σημαντικά το έργο των εκπαιδευτικών στο σχολείο.

Με θεωρητικές γνώσεις, εργαλεία ανίχνευσης της διαταραχής, ασκήσεις και δραστηριότητες, το βιβλίο «ΔΕΠΥράζει» επιδιώκει να βοηθήσει τους μαθητές με ΔΕΠΥ να κατακτήσουν δεξιότητες απαραίτητες για την ακαδημαϊκή τους πορεία, την κοινωνική τους ένταξη και τη διαχείριση της συμπεριφοράς τους, αποτελώντας παράλληλα ένα ολοκληρωμένο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών και των γονιών για την ανίχνευση της ΔΕΠΥ και τη δημιουργία ενός προγράμματος υποστήριξης και παρέμβασης.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη κράτηση θέσης στο eidikospaidagogos.gr. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Νίκος Ι. Καρμοίρης

Η αρπαγή της Ευρώπης/ Ίρις

Σάββατο, 07/3 και ώρα 18:00 | Αίθουσα Public Συντάγματος

Με μεγάλη χαρά τα Public και οι εκδόσεις Ίρις, σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Νίκου Καρμοίρη, «Η αρπαγή της Ευρώπης: το ψηφιδωτό · ο μύθος · η οικία της Ευρώπης» το Σάββατο 7/3 στις 18:00 στην Αίθουσα Public Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Πώς συνδέεται ο αρχαίος μύθος της αρπαγής τής Ευρώπης με το σύγχρονο κέρμα των 2 ευρώ; Πώς ένα τυχαίο γεγονός οδηγεί στην ανακάλυψη ενός σπουδαίου ψηφιδωτού; Πώς μια σκοτεινή αποθήκη μετατρέπεται σε ένα φωτεινό Μουσείο Ψηφιδωτών; Πώς ζωντανεύει ο μύθος της αρπαγής τής Ευρώπης ανά τον κόσμο μέσα από την τέχνη;

Θέλεις να μάθεις περισσότερα μυστικά; Στο βιβλίο «Η αρπαγή της Ευρώπης» μύθοι και αλήθειες συνθέτουν ένα συναρπαστικό μωσαϊκό με πρόσωπα και ιστορίες που ζωντανεύουν και εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια σου!

Ένα εικονογραφημένο βιβλίο που ξεναγεί μικρούς και μεγάλους στον οικουμενικό πολιτισμό της Ελλάδας. Με πλούσιο συνοδευτικό υλικό (χρονολόγιο, γλωσσάρι, χάρτες κ.ά.), αποτελεί ιδανικό εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για δασκάλους και μαθητές.

Χρήστος Κυριακίδης

Το μήλο, η πεταλούδα και ο καθηγητής Σιμωνίδης / KeyBooks

Δευτέρα 09/3 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος

Με μεγάλη χαρά τα Public και οι εκδόσεις KeyBooks, σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Χρήστου Κυριακίδη, «Το μήλο, η πεταλούδα και ο καθηγητής Σιμωνίδης» τη Δευτέρα 9/3 στις 20:30 στο Public Café Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Ο Νίκος ξυπνά κάθε πρωί με το ίδιο βάρος: μια ζωή γεμάτη αναβολές, χαμένα όνειρα και ερωτήματα που έμειναν αναπάντητα. Μέχρι τη μέρα που, στη σοφίτα του σπιτιού του, βρίσκει ένα παλιό μπλε τετράδιο από τα σχολικά του χρόνια. Ξεφυλλίζοντάς το, θυμάται τις ερωτήσεις που κάποτε τον έκαναν να θαυμάζει το φως, τον χρόνο, το χάος και το Σύμπαν. Οι σημειώσεις αυτές τον οδηγούν πίσω στον μοναδικό άνθρωπο που του έμαθε πώς να σκέφτεται πραγματικά: τον παλιό του καθηγητή, τον Σιμωνίδη.

Σε έναν ήσυχο τόπο, μακριά από θόρυβο και βεβαιότητες, ξεκινά μια σειρά συναντήσεων που μοιάζουν περισσότερο με αναμέτρηση ιδεών. Λέξεις, σιωπές και ερωτήσεις ανοίγουν δρόμους: από τη γέννηση του Σύμπαντος μέχρι το πιθανό του τέλος. Η βαρύτητα, η ύλη και η εντροπία δεν παρουσιάζονται ως θεωρίες, αλλά ως τρόποι να κατανοήσεις τον κόσμο - και τη θέση σου μέσα σ’ αυτόν.



Το μήλο, η πεταλούδα και ο καθηγητής Σιμωνίδης δεν είναι απλώς ένα βιβλίο φυσικής. Είναι ένα βιβλίο για όσους κάποτε αναρωτήθηκαν «γιατί» - και δεν θέλουν να ξεχάσουν πώς είναι να συνεχίζεις να ρωτάς.

«Στην επιστήμη η αλήθεια δεν ανήκει σε κανέναν» είπε ο Σιμωνίδης. «Δεν έχει σημασία αν την προτείνει ένας φοιτητής ή ένας νομπελίστας ˗ μόνο αν αντέχει στο φως της κριτικής. Αντέχει; Τότε στέκεται. Δεν αντέχει; Καταρρέει ˗ και τη θέση της παίρνει κάτι καλύτερο».

Ένα βιβλίο που θυμίζει ότι η γνώση δεν ξεκινά από τις απαντήσεις, αλλά από το θάρρος να συνεχίζεις να ρωτάς.

Δείτε αναλυτικά όλες τις εκδηλώσεις Μαρτίου εδώ