Οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον της βάσης του Ακρωτηρίου σηματοδοτούν την επέκταση του πολέμου πέρα από τον Περσικό Κόλπο. Μετά το Λίβανο, τώρα εμπλέκεται και η Κύπρος.

Οι σειρήνες ήχησαν ξανά σήμερα στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο. Οι περιοχές που γειτνιάζουν με τη βάση και το αεροδρόμιο της Πάφου εκκενώθηκαν, ενώ βρετανικά μαχητικά σηκώθηκαν τον αέρα. Τελικά τα δύο ιρανικά drones αναχαιτίστηκαν. Ο σημερινός συναγερμός έρχεται μετά το χτεσινό χτύπημα ιρανικών drones στη βάση του Ακρωτηρίου. Ένα drone τύπου Shahed κατάφερε να χτυπήσει τη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, ενώ άλλα αναχαιτίστηκαν. Ο στόχος της επίθεσης ήταν ο αεροδιάδρομος της βάσης. Οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον της βάσης του Ακρωτηρίου σηματοδοτούν την επέκταση του πολέμου πέρα από τον Περσικό Κόλπο. Μετά το Λίβανο, τώρα εμπλέκεται και η Κύπρος.

Οι προειδοποιήσεις

Το Ιράν έχει σταθερά τη θέση ότι οποιαδήποτε στρατιωτική βάση χρησιμοποιείται για χτυπήματα εναντίον του, αποτελεί νόμιμο στρατιωτικό στόχο. Λίγες ώρες μετά το Ισραηλινό χτύπημα στον Χαμενεΐ, οι ιρανικές δυνάμεις άρχισαν να χτυπάνε τις αμερικανικές βάσεις και άλλες υποδομές στις μοναρχίες του Κόλπου. Πέρα από τη στρατιωτική σκοπιμότητα, το Ιράν επιχειρεί να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή διατάραξη της οικονομικής δραστηριότητας, ώστε ο Τραμπ να πιεστεί (κυρίως από τα κράτη του Κόλπου) για κατάπαυση του πυρός.

Οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο θεωρούνται «βρετανικό έδαφος», βάσει της Συνθήκης της Ανεξαρτησίας. Ωστόσο, υπάρχει διαφωνία μεταξύ της Κύπρου και της Βρετανίας για τα όρια της βρετανικής κυριαρχίας. Επιπλέον, η Μεγάλη Βρετανία δεν έχει καταβάλει τα ενοίκια που προβλέπει η Συνθήκη. Σύμφωνα με έγκριτους νομικούς, ο όρος περί «βρετανικής κυριαρχίας» αποτελεί κατάλοιπο της αποικιοκρατίας και αντίκεται στη διεθνή νομιμότητα. Ανεξάρτητα από τη νομική διάσταση, οι Κύπριοι πολίτες υφίστανται τις συνέπειες των δραστηριοτήτων των βρετανικών βάσεων.

Το διάγγελμα Χριστοδουλίδη

Μετά τη γνωστοποίηση των ιρανικών επιθέσεων, ο Πρόεδρος τη Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης απηύθυνε διάγγελμα στον κυπριακό λαό. Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε: «Βρισκόμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις και προβλήματα, η οποία διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση. Θέλω να είμαι σαφής: Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με την ίδια υπευθυνότητα».

Η δυσαρέσκεια για τη Μεγάλη Βρετανία

Στη συνέχεια, μετά τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της κυπριακής κυβέρνησης για τη στάση του Λονδίνου. Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης επισήμανε ότι «η ενημέρωση που είχαμε από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι οι Βάσεις δεν θα χρησιμοποιηθούν, αυτή ήταν η ενημέρωση που είχαμε ακόμα και μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Θα γίνουν όλα τα διαβήματα για να εκφράσουμε την δυσαρέσκειά μας, τόσο για τον τρόπο που προσεγγίστηκε το ζήτημα και ότι δεν ενημερώθηκαν οι κάτοικοι των Βρετανικών Βάσεων». Προσέθεσε ότι «μετά το συμβάν ήμασταν σε συνεννόηση με τη Βρετανία. Το μήνυμα που στέλνουμε διαχρονικά είναι ότι οι βρετανικές βάσεις δεν πρέπει να συμμετέχουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν του ανθρωπιστικού ρόλου». Είναι η πρώτη φορά που η κυπριακή κυβέρνηση δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν επιθυμεί να εμπλακούν στον πόλεμο οι βρετανικές βάσεις στο νησί. Να σημειωθεί ότι σε σχετική ερώτηση στο μπρίφινγκ, ο Παύλος Μαρινάκης δεν υιοθέτησε ανάλογη θέση με αυτήν της Κύπρου, σε ό,τι αφορά τη χρήση της βάσης της Σούδας.

Η Ελλάδα στέλνει φρεγάτες

Μετά τις επιθέσεις στις βρετανικές βάσεις, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να συνδράμει την Κύπρο με πολεμικά πλοία και αεροσκάφη. Σε δήλωσή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας γνωστοποίησε ότι «με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η Φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» μαζί με δεύτερη ελληνική Φρεγάτα, η οποία θα φέρει το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», καθώς επίσης αποστέλλεται στην Κυπριακή Δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16 για να συμβάλλει στην άμυνά της απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει». Το σύστημα Κένταυρος είναι ένα αντιαεροπορικό σύστημα που ανιχνεύει και εξουδετερώνει drones.

Ο φόβος για τη Σούδα

Είναι απίθανο να σταματήσουν οι ιρανικές επιθέσεις μετά τη δήλωση της Λευκωσίας ότι δεν επιθυμεί να χρησιμοποιούνται οι βρετανικές βάσεις στις πολεμικές επιχειρήσεις, στο βαθμό που αυτές συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται. Ταυτόχρονα, εντείνονται οι φόβο για την αμερικανική βάση της Σούδας, η οποία βρίσκεται εντός της εμβέλειας των ιρανικών πυραύλων. Στη Σούδα ελλιμενίστηκε πρόσφατα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford που συμμετέχει στις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Ενδεικτική της αυξανόμενης ανησυχίας για τη Σούδα είναι η ενίσχυση αντιαεροπορικής πυροβολαρχίας Patriot.

Ανάγκη για κατάπαυση του πυρός

Η εμπλοκή της Κύπρου στον πόλεμο και η αυξανόμενη ανησυχία για τη Σούδα δείχνουν ότι τα πράγματα βγαίνουν εκτός ελέγχου. O πόλεμος δεν έχει μόνο βαρύ φόρο αίματος μεταξύ των αμάχων, όπως οι 115 μαθήτριες στο σχολείο του Shajareh Tayyebeh στο νότιο Ιράν. Αποσταθεροποιεί επίσης όλη την περιοχή, με απρόβλεπτους κινδύνους. Επιπλέον, καθίσταται προφανές ότι η ταύτιση με την Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ βάζει την Κύπρος και την Ελλάδα στο κάδρο της σύρραξης. Η κατάπαυση του πυρός και η επιστροφή στις διαπραγματεύσεις είναι εκείνες που μπορούν να σταματήσουν την ξέφρενη πορεία προς το γενικευμένο χάος.