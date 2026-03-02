«Η Ελλάδα δεν είναι προτεκτοράτο κανενός – Καμία εμπλοκή στον πόλεμο Τραμπ και Νετανιάχου» σημειώνει το κόμμα.

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει την απόφαση της κυβέρνησης να στείλει τη φρεγάτα «Κίμων» και μαχητικά F-16 στην Κύπρο, στο πλαίσιο της ραγδαίας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, ως επικίνδυνη στρατιωτική εμπλοκή που παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα και απειλεί να οδηγήσει σε αναφλέξεις ολόκληρη την περιοχή.

Παράλληλα, θέτει το ερώτημα γιατί η ελληνική κυβέρνηση αποστέλλει πολεμικά πλοία και αεροσκάφη. Υπήρξε επίσημο αίτημα από την Κύπρο; Το Εθνικό Συμβούλιο Κύπρου που συνεδριάσε σήμερα δεν έλαβε καμία απόφαση ούτε συζητήθηκε η αποστολή εξοπλισμών από την Ελλάδα για την άμυνα της χώρας.

«Η Ελλάδα δεν είναι προτεκτοράτο» τονίζει η Νέα Αριστερά

Όπως σημειώνεται από πλευράς Νέας Αριστεράς «η αποστολή πολεμικών μέσων δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση «μήνυμα σταθερότητας». Είναι μήνυμα στρατιωτικής ευθυγράμμισης της χώρας μας με ΗΠΑ και το Ισραήλ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει πλευρά σε έναν πόλεμο που δεν υπηρετεί την ασφάλεια του ελληνικού λαού. Το αντίθετο μάλιστα. Εμπλέκει την χώρα μας ενεργά σε έναν πόλεμο που εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα. Η Ελλάδα δεν είναι προτεκτοράτο κανενός. Δεν είναι ορμητήριο για τις επιλογές του Τραμπ και του Νετανιάχου ούτε ένα περιφερειακό πολεμικό παράρτημα. Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να συμπεριφέρεται ως δεδομένος σύμμαχος σε κάθε κλιμάκωση. Απαιτούμε πλήρη ενημέρωση της Βουλής. Η χώρα δεν μπορεί να σύρεται σε περιπέτειες. Καμία στρατιωτική συμμετοχή και καμία εμπλοκή στον πόλεμο Τραμπ και Νετανιάχου.»

