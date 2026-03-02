«The 2Νight Show»: Απόψε, Δευτέρα 2 Μαρτίου, και κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.

Απόψε, Δευτέρα 2 Μαρτίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τους «Flat Hunters», την Εκατερίνα Μαντζάκου, τον Βασίλη Αστεριάδη και τον Νίκο Κατσιαντώνη, τους τρεις έμπειρους μεσίτες που αναζητούν καθημερινά στις 17:15 στον ΑΝΤ1 το ιδανικό σπίτι για υποψήφιους ενοικιαστές ή αγοραστές.

Οι τρεις πρωταγωνιστές της νέας εκπομπής αποκαλύπτουν τα μυστικά της αγοράς ακινήτων, εξηγούν γιατί το επάγγελμα του μεσίτη παραμένει παρεξηγημένο στην Ελλάδα και μοιράζονται απίστευτες ιστορίες από την καριέρα τους, από πωλήσεις διαμερισμάτων πάνω από οίκους ανοχής μέχρι διαπραγματεύσεις που «πάγωσαν» λόγω... ανάδρομου Ερμή!

Τέλος, οι 3 Flat Hunters δίνουν πολύτιμες συμβουλές για το πώς θα βρούμε το σπίτι των ονείρων μας, χωρίς να «θυσιάσουμε» τα αντικειμενικά μας κριτήρια.

{https://www.youtube.com/watch?v=e0lYq2fInRA}

Στο αποψινό «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» και την Μαρία Κωνσταντάρου, σε μία καθηλωτική εξομολόγηση.

Η εμβληματική ηθοποιός μιλάει για τα ιδιαίτερα παιδικά της χρόνια με τις τέσσερις θείες που τη λάτρεψαν, την άρνησή της για τη βιολογική της μητέρα, τον γάμο που την βοήθησε να ζήσει το όνειρό της στο θέατρο, αλλά και τον ανεκπλήρωτο έρωτα της ζωής της, τον Μίνω Βολανάκη.

Η σπουδαία καλλιτέχνις θυμάται με ειλικρίνεια τη «χρυσή» εποχή του κινηματογράφου πλάι στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά και το πικρό παράπονο για τους ρόλους που δεν της επέτρεπαν ποτέ να πλησιάσει στο θέατρο επειδή θεωρούνταν «επικίνδυνο στοιχείο».

Στη συνέχεια, μιλάει για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα με σπάνια αξιοπρέπεια, ενώ σε μία στιγμή βαθιάς συγκίνησης, ο Γρηγόρης πραγματοποιεί τη μεγάλη της επιθυμία και την πηγαίνει μία βόλτα στο πλατό του «Εκατομμυριούχου», χαρίζοντάς της την ευκαιρία να ζήσει από κοντά την εμπειρία του αγαπημένου της τηλεπαιχνιδιού!

Για 10 η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

