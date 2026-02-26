Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Με μία δυσάρεστη έκπληξη ήρθε αντιμέτωπος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, όταν αντιλήφθηκε πως έχει χρησιμοποιηθεί η εικόνα του και η φωνή του σε βίντεο διαδικτυακής απάτης.

Ο γνωστός παρουσιαστής, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ενημέρωσε του διαδικτυακούς του φίλους, προκειμένου να ξεδιαλύνει το τοπίο και να κάνει σαφές πως πρόκειται για απάτη.

Αντίστοιχα, το πρωί της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μίλησε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών αναφερόμενος στο περιστατικό.

Συγκεκριμένα μέσω της εκπομπής «Buongiorno», τόνισε πως το βίντεο που αναρτήθηκε ήταν αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, μίλησε για την διαρκή εξάπλωση της διαδικτυακής δραστηριότητας, ενώ έκανε σαφές πως το στιγμιότυπα είχε δημιουργηθεί με κάθε λεπτομέρεια:

«Αυτή την τελευταία απάτη μου την έστειλαν χθες, αλλά έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, 4 – 5 φορές. Ήταν συγκλονιστική η τελειότητα της απάτης… Στο μέλλον είναι πιθανό να την πατήσουν πολλοί. Δεν θα βρεθεί αυτός που το έκανε, εδώ πάμε στο φεγγάρι και δεν μπορούμε να βρούμε αυτό… Έχουμε πολύ καλή Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τους πιάσεις αυτούς».

«Μακάρι να βρεθούν. Αν δεν μπει μια τάξη στο διαδίκτυο, αυτό θα είναι ένα σίχαμα και μισό, θα καταντήσει κάτι γελοίο και άσχημο... Είναι πολύ τρομακτικό αυτό που γίνεται με το ΑΙ».

Και συμπλήρωσε: «Πάλι διάβαζα σήμερα ότι πήραν 35.000 ευρώ από ένα ηλικιωμένο στην Κοζάνη. Τόση αλητεία; Δεν ντρέπεστε ρε αλήτες; Πάτε και παίρνετε τα λεφτά των ηλικιωμένων, λίγο τσίπα δεν έχετε; Η ξεφτίλα στο μεγαλείο της!».

