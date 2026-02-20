Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έδωσε την απάντησή του για τα σχόλια που δέχεται για το σωματικό του βάρος.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής το «Το πρωινό», παραχώρησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, απαντώντας - μεταξύ άλλων – στα σχόλια που έχει δεχτεί για τα κιλά και το σωματικό του βάρος.

Ειδικότερα ο γνωστός παρουσιαστής, τόνισε πως το βάρος κάθε ανθρώπου, αποτελεί προσωπική υπόθεση και δεν έπρεπε να γίνεται αντικείμενο συζήτησης, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους σχόλια για το σωματότυπο ενός προσώπου μπορούν – ενδεχομένως - να πληγώσουν.

Στις δηλώσεις που προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου απάντησε στην ερώτηση της δημοσιογράφου αναφορικά με τα σχόλια που δέχτηκε για τα κιλά του, λέγοντας: «Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αν ακόμα ασχολούνται με αυτό το πράγμα στην Ελλάδα τότε νομίζω ότι κάνουμε έναν αγώνα που από ότι φαίνεται δυστυχώς… Εντάξει, θα μου πείτε τώρα θα υπάρξουν κι αυτά. Αλλά ο περισσότερος κόσμος νομίζω αρχίζει να το αντιλαμβάνεται».

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε προσωπικές του εμπειρίες, ενώ εξήγησε πως τέτοιου είδους σχόλια ενδεχομένως να πληγώνουν: «Ξέρετε, πάρα πολλοί ακόμη και μπροστά μου δεν σταματούν στο να σχολιάζουν τα κιλά μου. Άρα έχει πολλή δουλειά ακόμη η ιστορία. Όταν κάποιος δεν σκέφτεται ότι μπορεί να σε πληγώσει λέγοντάς σου ακόμα και τετ-α-τετ για τα κιλά σου, έχει πολλή δουλειά ακόμη. Το θεωρούν πλάκα. Έχει πολλή δουλειά ακόμη για την πραγματική ισότητα των γυναικών, έχει πολλή δουλειά ακόμη για να σταματήσουμε το bullying, για να κρίνουμε τους ανθρώπους».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgjniqcf9njd?integrationId=40599y14juihe6ly}