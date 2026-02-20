Η Ζωζώ Σαπουντζάκη απάντησε στις φήμες που την ήθελαν να ταλαιπωρείται με την υγεία της και να νοσηλεύεται ξανά.

Για την κατάσταση της υγείας της θέλησε να μιλήσει η Ζωζώ Σαπουντζάκη η οποία διέψευσε της φήμες που την θέλουν να νοσηλεύεται και πάλι ύστερα από την περιπέτειά της και την απώλεια του συντρόφου της.

Η γνωστή ηθοποιός, μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό» και εξουσιοδότησε τους συντελεστές ώστε να μεταφέρουν τα λεγόμενά της.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, η Ζωζώ Σαπουντζάκη τόνισε πως βρίσκεται στο σπίτι της, είναι καλά στην υγεία της και ακολουθεί τις οδηγίες των ιατρών της.

«Είμαι καλά, είμαι στο σπίτι μου. Μην πιστεύετε αυτά που διαβάζετε. Ακολουθώ τις οδηγίες των γιατρών μου. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και το ενδιαφέρον σας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgjnxs9na2kp?integrationId=40599y14juihe6ly}