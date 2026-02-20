Η Νέα Αριστερά καλεί τη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης «να τηρήσει απαρέγκλιτα τη νόμιμη διαδικασία και να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις ή υπεκφυγές στην προκήρυξη του δημοψηφίσματος».

Τη συγκέντρωση πάνω από 23.000 έγκυρων υπογραφών για τη διενέργεια δημοψηφίσματος σχετικά με το μέλλον της ΔΕΘ χαιρέτισε η Νέα Αριστερά.

«Η ανταπόκριση αυτή αποτελεί μια ουσιαστική δημοκρατική νίκη και αποδεικνύει ότι η κοινωνία θέλει να συμμετέχει ενεργά στις αποφάσεις που καθορίζουν τον δημόσιο χώρο και την ποιότητα ζωής της πόλης» σχολιάζει σχετικά η Νέα Αριστερά και συνεχίζει λέγοντας πως «το δημοψήφισμα δεν αφορά μόνο ένα χωροταξικό σχέδιο. Αφορά το δικαίωμα των πολιτών να συνδιαμορφώνουν τις μεγάλες επιλογές για τον τόπο τους. Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση επιχειρεί, μέσω του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να περιορίσει στην πράξη τη δυνατότητα των πολιτών να ζητούν δημοτικά δημοψηφίσματα, η πρωτοβουλία της Θεσσαλονίκης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία».

Η Νέα Αριστερά προσθέτει πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη φέρει σοβαρή πολιτική ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε μέχρι σήμερα το ζήτημα της ΔΕΘ: με αποσπασματικές επιλογές, χωρίς ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό και χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Οι μεγάλες αποφάσεις για το μέλλον της πόλης δεν μπορεί να λαμβάνονται ερήμην των πολιτών».

Διευκρινίζει ακόμα πως «η θέση της Νέας Αριστεράς παραμένει σταθερή: μεταφορά του νέου εκθεσιακού κέντρου σε δημόσια έκταση στη Σίνδο και δημιουργία μεγάλου Μητροπολιτικού Πάρκου στον σημερινό χώρο της ΔΕΘ, με διατήρηση και επανάχρηση των ιστορικών κτιρίων. Μια λύση βιώσιμη, περιβαλλοντικά αναγκαία και κοινωνικά δίκαιη» και καλεί τη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης «να τηρήσει απαρέγκλιτα τη νόμιμη διαδικασία και να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις ή υπεκφυγές στην προκήρυξη του δημοψηφίσματος».

Στην ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά καταλήγει λέγοντας πως «η Θεσσαλονίκη αξίζει πράσινο, δημόσιο χώρο και διαφάνεια. Όχι άλλη μια χαμένη ευκαιρία στο όνομα της «ανάπτυξης». Η πρώτη μάχη κερδήθηκε. Η ΔΕΘ μπορεί και πρέπει να γίνει ΠΑΡΚΟ».