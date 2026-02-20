Κάθε πολίτης μπορεί να διαβάσει αναλυτικά το προγραμματικό πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ καταθέτοντας τις προτάσεις του μέσω ειδικής πλατφόρμας.

Έναν ζωντανό, συμμετοχικό διάλογο ανοίγει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. Για πρώτη φορά, κάθε μέλος και κάθε πολίτης μπορεί να συμμετέχει ενεργά στον προσυνεδριακό διάλογο ψηφιακά, μέσα από την πλατφόρμα Digital Society του ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, κάθε πολίτης μπορεί να διαβάσει αναλυτικά το προγραμματικό πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ καταθέτοντας τις προτάσεις του, να σχολιάσει τα κείμενα του καταστατικού, της Διακήρυξης και των Θέσεων.

Σε μια εποχή αυξημένης δυσπιστίας προς την πολιτική, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει τον αντίθετο δρόμο: περισσότερη συμμετοχή, περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη δημοκρατία μέσα στο κόμμα και στην κοινωνία. Κάθε πρόταση μετράει. Κάθε φωνή ακούγεται.

Μπες στην πλατφόρμα, πάρε μέρος στον διάλογο: https://digitalsociety.gr/pasok-synedrio