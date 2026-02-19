«Αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα, που δίνει και ένα λάθος μήνυμα για το πολιτικό σύστημα. Οι αντιδράσεις πρέπει να είναι πολιτικές», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν είναι ωραίες εικόνες», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, τα επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας, κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

«Είναι δεδομένο ότι οι προπηλακισμοί δεν είναι ποτέ λύση και προφανώς ο υπουργός, και ο κάθε υπουργός εκλεγμένης κυβέρνησης, πρέπει να έχει ελεύθερη πρόσβαση στο νοσοκομείο ή οπουδήποτε πηγαίνει. Είναι πολλές οι διαφωνίες μας με τον κ. Γεωργιάδη. Χαοτικές. Θεωρούμε ότι είναι ένα τοξικό πρόσωπο και ένας αποτυχημένος υπουργός. Αλλά είναι υπουργός της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης και προφανώς δεν μπορεί να του απαγορεύεται να εισέλθει στον χώρο του νοσοκομείου. Άρα, είναι ξεκάθαρη η θέση του ΠΑΣΟΚ ότι αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα, που δίνει και ένα λάθος μήνυμα για το πολιτικό σύστημα. Οι αντιδράσεις πρέπει να είναι πολιτικές. Υπάρχουν οι συγκρούσεις, διαφωνώ εγώ με την κα. Συρεγγέλα, με τον κ. Μπάρκα· άλλο αυτό και άλλο να βλέπουμε αυτές τις εικόνες», είπε, στο πλαίσιο τηλεοπτικής του συνέντευξης στο ΕΡΤnews.