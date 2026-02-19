Θρήνος στην Βοιωτία, με τον 19χρονο αθλητή του Πανδαυλειακού, Νικόλα Κατσαμπέκη, να φεύγει από τη ζωή νικημένος από τον καρκίνο.

Ο άτυχος 19χρονος αθλητής έδωσε άνιση μάχη με τον καρκίνο και ο θάνατός του βύθισε στο πένθος τόσο την τοπική κοινωνία όσο και την ομάδα του, τον Πανδαυλειακό.

Η ομάδα της Δαύλειας εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για το χαμό του ποδοσφαιριστή της, Νικόλα Κατσαμπέκη, ενώ σύμφωνα με το stereanews.gr, ακυρώθηκαν όλες οι αποκριάτικες εκδηλώσεις, του Δήμου Λεβαδέων στη Βοιωτία, σε ένδειξη πένθους.

Η ανακοίνωση του Πανδαυλειακού

«Σύσσωμη η οικογένεια του Α.Π.Ο ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ εκφράζει την απέραντη θλίψη της για τον χαμό του Νικόλα. Ο Νικόλας υπήρξε ενεργό μέλος της ομάδας μας από πολύ μικρή ηλικία και ξεχώριζε για το ήθος και την καλοσύνη του!

Μπροστά στον αδόκητο θάνατο του Νικόλα στεκόμαστε σιωπηλοί και συμπαραστεκόμαστε στην οικογένεια του που βιώνει μια τέτοια απώλεια. ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΝΙΚΟΛΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΙ ΤΟ ΦΩΣ!».