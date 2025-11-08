Πώς θα πάρουν DNA από την απανθρακωμένη σορό.

Συνεχίζεται το θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας με το απανθρακωμένο πτώμα που βρέθηκε δεμένο με χειροπέδες σε αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το άτομο και ήδη εξετάζονται όλες οι υποθέσεις δηλωμένων εξαφανίσεων. Την ίδια ώρα οι κάτοικοι της περιοχής είναι ανάστατοι.

Σύμφωνα με το Star, οι Αρχές εντόπισαν κάποιο στοιχείο σχετικά με τον νεκρό και το πρώτο όνομα στη λίστα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών είναι ένας άνδρας από την Αλβανία. Μένει στη Χαλκίδα και- όπως είπαν οι δικοί του- θα πήγαινε να παραλάβει ένα δεύτερο άτομο για να πάνε στη Θήβα.

Οι αστυνομικοί το βρήκαν αυτό το άτομο και το εξέτασαν. Μάλιστα, φέρεται να του είπε ότι «θα επιστρέψω να σε πάρω», κάτι που όμως δεν έγινε. Γι’ αυτόν τον λόγο έγινε και η δήλωση εξαφάνισης του.

Πώς θα γίνει λήψη DNA

Οι Αρχές εντόπισαν το αυτοκίνητο του άνδρα από την Αλβανία, ο οποίος έκανε διάφορες δουλειές στην περιοχή, και τώρα γίνεται ένας αγώνας δρόμου για την ταυτοποίηση του.

Πώς θα γίνει; Μέσω DNA που θα πάρουν είτε από την οδοντοστοιχία, είτε από το κόκκαλο στον μηρό.

Στη συνέχεια θα το συγκρίνουν με κάποιο προσωπικό του αντικείμενο, με τους αστυνομικούς να ελπίζουν στην ταυτοποίηση του.

Βέβαια μετά, θα ξεκινήσει η έρευνα πώς από τα Βίλια βρέθηκε στην ερημική περιοχή, απανθρακωμένος.

