Νέο επεισόδιο Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 18:00 στον ΑΝΤ1+.

Το MCP Warrior, το απόλυτο μαχητικό show, με παρουσιαστή τον Γιώργο Αγγελόπουλο, επιστρέφει με το 10ο καθηλωτικό επεισόδιο την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 18:00, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+.

Η μεγάλη παραγωγή ανεβάζει τα όρια δράσης και αδρεναλίνης, με έπαθλο 20.000€ και ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με την BRAVE CF, αξίας άνω των 100.000 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για διεθνή καριέρα στο MMA.

Το MCP (MMA Challenge Pro) Warrior συνδυάζει δοκιμασίες επιβίωσης στη φύση με αγώνες αποκλεισμού MMA. Kορυφαίοι αθλητές δοκιμάζονται σε αντοχή, δύναμη και ψυχική πίεση, όπου στο οκτάγωνο (αγωνιστικό χώρο) δεν συγχωρείται κανένα λάθος.

Την καθοδήγηση αναλαμβάνει ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος για πρώτη φορά ηγείται MMA αθλητών, μεταφέροντας την εμπειρία και τη γνώση του στο MCP Warrior, το οποίο αναβαθμίζει τα ελληνικά μαχητικά shows.

Επεισόδιο 10: Beyond the fight

Το MCP Warrior έρχεται αυτή την εβδομάδα με ένα από τα πιο συγκινητικά επεισόδια της σεζόν. Η μπλε και η κόκκινη ομάδα προσπαθούν ακόμη να συνέλθουν από όσα εκτυλίχθηκαν στο elimination fight στο 9ο επεισόδιο.

Ο Άγκελ Γιάνκοφ επικράτησε του Κωνσταντίνου Λεωνίδου σε έναν αγώνα υψηλού επιπέδου, ο οποίος μετατράπηκε σε μάθημα σεβασμού, ήθους και αθλητικής αξιοπρέπειας. Μετά την ήττα του, ο Κωνσταντίνος Λεωνίδου κρέμασε τα γάντια του στο οκτάγωνο, ανακοινώνοντας το τέλος της πορείας του στο MMA, στην πιο συγκινητική στιγμή της σεζόν.

Το γεγονός συγκλονίζει και τις δύο ομάδες, όμως ο διαγωνισμός συνεχίζεται. Τέσσερις παίκτες της μπλε ομάδας και δύο παίκτες της κόκκινης ομάδας οδηγούνται στο Παλιούρι Χαλκιδικής, στο Δημοτικό Γήπεδο Παλιουρίου, για το 5ο ομαδικό αγώνισμα – μια σκληρή δοκιμασία δύναμης, αντοχής και απόλυτης συνεργασίας με σακιά άμμου.

Το αποτέλεσμα θα καθορίσει τις νέες ισορροπίες, το πλεονέκτημα της επόμενης φάσης και ποιοι αθλητές θα βρεθούν ξανά στο οκτάγωνο. Ένα επεισόδιο γεμάτο συναίσθημα και αληθινές στιγμές ζωής. MCP Warrior, αποκλειστικά στο ANT1+. Μην το χάσετε!

