Το νέο αυτό επεισόδιο κλιμακώνει την ένταση μεταξύ της πολιτειακής ηγεσίας και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σχετικά με τις τακτικές καταστολής που εφαρμόζονται.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Μινεσότα έπειτα από νέο περιστατικό δολοφονίας πολίτη, από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη, το πρωί του Σαββάτου. Ο Κυβερνήτης της πολιτείας, Τιμ Γουόλς, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της κυβέρνησης Τραμπ, απαιτώντας την άμεση παύση των ομοσπονδιακών επιχειρήσεων για τον έλεγχο της μετανάστευσης στην περιοχή.

Όπως αναφέρει το Reuters, με μια οργισμένη ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο Γουόλς χαρακτήρισε το περιστατικό «φρικτό» και αποκάλυψε πως είχε ήδη επικοινωνία με τον Λευκό Οίκο για το ζήτημα. Ο Κυβερνήτης τόνισε πως η κατάσταση είναι «αρρωστημένη» και κάλεσε τον πρόεδρο Τραμπ να αποσύρει άμεσα τους χιλιάδες, όπως τους χαρακτήρισε, βίαιους και ανεκπαίδευτους πράκτορες από το έδαφος της Μινεσότα.

Ο αρχηγός της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας έχει πεθάνει και, με βάση «πολύ περιορισμένες πληροφορίες», πιστεύεται ότι είναι ένας 37χρονος λευκός άνδρας, κάτοικος της Μινεάπολης και Αμερικανός πολίτης.

Την ίδια ώρα, με επίσημη ανακοίνωσή τους, οι δημοτικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αποφεύγουν την ευρύτερη περιοχή του συμβάντος, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των τοπικών αρχών.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ανέφερε, μέσω της εκπροσώπου του Τρίσια ΜακΛάφλιν, ότι το άτομο που πυροβολήθηκε έφερε πυροβόλο όπλο με δύο γεμιστήρες και ότι η κατάσταση «παραμένει ρευστή». Μετά τους πυροβολισμούς, εξαγριωμένο πλήθος συγκεντρώθηκε στο σημείο, φωνάζοντας ύβρεις κατά των ομοσπονδιακών πρακτόρων, τους οποίους αποκάλεσαν «δειλούς» και τους ζήτησαν να αποχωρήσουν.

Οι συνθήκες που οδήγησαν στους πυροβολισμούς δεν είχαν αποσαφηνιστεί άμεσα, ενώ οι αρμόδιες αρχές δεν παρείχαν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς.

Οι πυροβολισμοί έρχονται μετά από τρεις εβδομάδες αφότου η Ρενέ Γκουντ, μια Αμερικανίδα πολίτης, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ομοσπονδιακό αξιωματικό μετανάστευσης στη Μινεάπολη, αφού βίντεο την έδειξε να προσπαθεί να ξεφύγει με το αυτοκίνητο από μια αντιπαράθεση, πυροδοτώντας διαμαρτυρίες σε εθνικό επίπεδο.

