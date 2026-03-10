Στα δύο πύρινα μέτωπα έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Φωτιά σε δύο δασικά σημεία σε Αχαία και Κορινθία μαίνεται αυτήν την ώρα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για την κατάσβεση.

Ειδικότερα, φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Σούλι Κορινθίας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2031342471121141857}

Παράλληλα, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στις Αιγές Αχαΐας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 13:00 και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2031344223429988636}