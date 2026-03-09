Μετά την αποκάλυψη του Dnews με το chat της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε νέος γύρος αντιπαράθεσης.

Στη Βουλή μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση του Παύλου Πολάκη με τον Κώστα Ζαχαριάδη με τον δεύτερο γύρο να παίρνει μέρος σε δημόσια θέα, στο περιστύλιο της Βουλής. Γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, αυτήκοοι μάρτυρες έλεγαν ότι ο Παύλος Πολάκης είχε ανεβάσει ιδιαίτερα τους τόνους, με τον Κώστα Ζαχαριάδη να μην απαντά στο ίδιο ύφος.

Ειδικότερα, ο κρητικός βουλευτής ζητούσε το λόγο για την συνέντευξη που έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στον Νίκο Χατζηνικολάου και η οποία έγινε η αιτία της κόντρας που ξέσπασε στη συνέχεια στο chat της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ στο whatsapp.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης εμφανίστηκε κατευναστικός λέγοντας στον Παύλο Πολάκη πως θα μπορούσε να του στείλει ένα μήνυμα εφόσον διαφωνούσε με αυτά που έλεγε και τον δεύτερο να απαντά πως δεν είδε ζωντανά την εκπομπή, αλλά παρακολούθησε ένα απόσπασμα αργότερα.

Ενδεικτικός είναι ο διάλογος που μας μεταφέρθηκε:

«Τι είναι αυτά που κάνεις; Δεν μπορείς να λες τέτοια πράγματα, να με εκθέτεις στα πάνελ», ακούστηκε να φωνάζει ο Παύλος Πολάκης.

«Ας μου έστελνες ένα μήνυμα την ώρα της εκπομπής. Πάρε με ένα τηλέφωνο», απάντησε ο Κώστας Ζαχαριάδης,

Πάντως δεν δόθηκε συνέχεια και όπως πληροφορούμαστε, η συζήτηση έκλεισε με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι θα πρέπει να αφήσουν πίσω τους την όποια παρεξήγηση δημιουργήθηκε.

Υπενθυμίζουμε, πως στον διάλογο που αποκάλυψε χθες το Dnews από το chat της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης χαρακτήρισε «θλιβερή» την παρουσία στην εν λόγω συνέντευξη, του Κώστα Ζαχαριάδη ο οποίος απάντησε στο τέλος της συνομιλίας πως την ώρα που κάποιοι δίνουν μάχες στα πάνελ κάποιοι κρύβονται πίσω από το πληκτρολόγιο.

