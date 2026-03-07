Αναλυτικά όσα επισημαίνει σε ανάρτησή του.

Δριμεία επίθεση εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης στη Νέα Δημοκρατία και συγκεκριμένα, στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή το γεγονός ότι ένας εφοπλιστής θα δίνει 1.440.000 τον χρόνο για 7 χρόνια (σύνολο 10.080.000) για να πάρουν 80 γιατροί που δουλεύουν σε νησιά κάτω των 4.000 κατοίκων 1.500 ευρώ καθαρά τον μήνα ως επίδομα.

Ο ίδιος αναφέρεται στη διαχείριση του συγκεκριμένου θέματος επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και καλεί τη ΝΔ να σταματήσει τις «ελεημοσύνες».

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

