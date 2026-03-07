«Θα τον θυμόμαστε με θαυμασμό και απεριόριστο σεβασμό» σημειώνει ο Σωκράτης Φάμελλος.

Στην προοδευτική ματιά και την μαχητική γραφή του Γ.Βότση αναφέρθηκε στο συλλυπητήριο μήνυμά του του ο Σωκράτης Φάμελλος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε με αφορμή τον θάνατο του γνωστού δημοσιογράφου:

«Με θλίψη αποχαιρετούμε έναν δημοσιογράφο με ελεύθερη, δυνατή και ανατρεπτική σκέψη και με σπουδαία αντιδικτατορική δράση.

Ο Γιώργος Βότσης με την προοδευτική του ματιά και τη μαχητική του γραφή, αποτελεί λαμπρό παράδειγμα για κάθε νέο δημοσιογράφο. Για την ανεξάρτητη πολιτική δημοσιογραφία, που σημάδεψε μια μεγάλη περίοδο της μεταπολίτευσης.

Θα τον θυμόμαστε με θαυμασμό και απεριόριστο σεβασμό.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους και στους συναδέλφους του».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1304517691489268&id=100057931484112&mibextid=wwXIfr&rdid=h2P4ro6ijqfadfeG#}