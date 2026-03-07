Η συγκινητική ανάρτηση στα social. Ποιος ήταν ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης.

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης.

Ο ηθοποιός, το τελευταίο διάστημα, αντιμετώπιζε σοβαρά θέματα με την υγεία του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε μιλήσει για την περιπέτεια της υγείας του, προσπαθώντας να παραμείνει αισιόδοξος.

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης είχε περάσει το διάστημα των γιορτών μέσα στο νοσοκομείο και βγαίνοντας είχε αναφερθεί στη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του.

«Καλά είμαι. Είχα κάτι το οποίο θα περάσει, είμαι σε θεραπεία. Δεν είναι τραγικό, αλλά είναι βαριά αρρώστια που πρέπει να τη φροντίσω οπωσδήποτε γιατί είμαι και μεγάλη κοπέλα. Είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι θανατηφόρο, ακόμα τουλάχιστον. Κάποια στιγμή όλοι μας κάτι πληρώνουμε, κάποιο λάθος μας πληρώνουμε» είχε δήλωσει στην εκπομπή «Πρωινό» του AΝΤ1.

Και είχε συνεχίσει: «Είναι μια περιπέτεια. Υπομονή, υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Για να πάρω το εξιτήριο από το Λαϊκό, με κάνανε καλά. Δεν μ’ άφηναν να φύγω. Δεν σου λέω άλλες λεπτομέρειες. Τρυπήματα, ενέσεις, εμβόλια, και τα λοιπά…».

Την είδηση του θανάτου του Χρήστου Βαλαβανίδη επικοινώνησε σήμερα η οικογένεια Ελένης Γερασιμίδου - Αντώνη Ξένου με τους οποίους συνδεόταν με βαθιά φιλία.

«Χτες το βράδυ μάθαμε, από την αγαπημένη σου Ασπασία, για το δυσβάσταχτο φευγιό σου.. Αντίο σπουδαίε μας Χρήστο.. πολυτάλαντε καλλιτέχνη! Λάμπρυνες αυτό τον τόπο με την πολυσήμαντη υποκριτική σου, την υπέροχη φωνή και ποίησή σου!! Καλή δύναμη στην Ασπασία σου, στην Κατερίνα σου και σε όλους τους οικείους. Ελένη-Αντώνης-Αγγελική» αναφέρει η ανάρτηση από το Από Κοινού Θέατρο.

Ποιος ήταν ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1944 και υπήρξε ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης. Για περισσότερα από 50 χρόνια μοιραζόταν τη ζωή του με τη σύζυγό του, επίσης ηθοποιό, Ασπασία Κράλλη.

Κατά τη διάρκεια της μακράς πορείας του συνεργάστηκε με τις δύο κρατικές σκηνές της χώρας, το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Συμμετείχε σε σημαντικές θεατρικές παραστάσεις, όπως «Ο Παπουτσωμένος Γάτος», «Το Ημέρωμα της Στρίγγλας», «Οι Σφήκες» και «Ντόλυ».

Παράλληλα, εμφανίστηκε σε πολλές γνωστές βιντεοταινίες της δεκαετίας του ’80, μεταξύ των οποίων «Λούφα και Παραλλαγή», «Γάτα εσύ, γάτα εγώ» και «Ο κόσμος χάνεται και η Μιμή χτενίζεται», αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα και στον κινηματογράφο.

Το τηλεοπτικό του ντεμπούτο έγινε το 1972 στη σειρά «Η γειτονιά μας». Στη συνέχεια συμμετείχε σε πολλές δημοφιλείς σειρές, όπως «Το μινόρε της αυγής», «Η τράπεζα», «Λίστα γάμου», «Οι αυθαίρετοι» και «Το κόκκινο δωμάτιο».