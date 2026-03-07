Συμβαίνει το ίδιο στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε χρόνο τον Μάρτιο αλλάζει η ώρα, καθώς περνάμε από τη χειμερινή στη θερινή ώρα.

Στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αλλαγή πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου. Εκείνη την ημέρα τα ρολόγια μετακινούνται μία ώρα μπροστά, δηλαδή από τις 03:00 πηγαίνουν απευθείας στις 04:00. Αυτό σημαίνει ότι χάνουμε μία ώρα ύπνου, αλλά κερδίζουμε περισσότερο φως τις απογευματινές ώρες.

Η αλλαγή της ώρας εφαρμόζεται εδώ και πολλές δεκαετίες και βασικός της στόχος είναι η καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός της ημέρας. Με τη θερινή ώρα ο ήλιος δύει αργότερα, γεγονός που βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας, αφού μειώνεται η ανάγκη για τεχνητό φωτισμό το απόγευμα και το βράδυ. Παράλληλα, περισσότερο φως μετά τη δουλειά ή το σχολείο δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να περνούν περισσότερο χρόνο έξω, να αθλούνται ή να κάνουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο.

Φέτος, η αλλαγή της ώρας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου, που είναι η τελευταία Κυριακή του μήνα. Τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας θα πρέπει να ρυθμίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά. Στις περισσότερες σύγχρονες συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και «έξυπνα» ρολόγια, η αλλαγή γίνεται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε κάτι.

Παρόλο που πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν γρήγορα τη νέα ώρα, σε ορισμένους μπορεί να προκαλέσει μικρή προσωρινή κόπωση ή δυσκολία στον ύπνο για λίγες ημέρες. Ωστόσο, μετά από σύντομο χρονικό διάστημα ο οργανισμός προσαρμόζεται.