Η ΑΕΚ κόντρα στον Λεβαδειακό σήμερα (22/02) στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 22η αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

Οι εξέδρες της Allwyn Arena θα είναι κενές λόγω της τιμωρίας των κεκλεισμένων των θυρών που έχει επιβληθεί στην Ένωση ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς δεν υπολογίζει στους Ρότα και Κοϊτά που εκτίουν τιμωρία λόγω καρτών ενώ επανέρχεται ο Ελίασον και οι Μουκουντί και Πήλιος.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου συνεχίζει τη μάχη για την 4η θέση που εξασφαλίζει ευρωπαϊκό εισιτήριο και θέλει βαθμό ή βαθμούς ώστε να εκμεταλλευθεί τυχόν στραβοπάτημα του Παναθηναϊκού στην Κρήτη.