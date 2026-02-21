Οι κάτοικοι της Ύδρας παρακολουθούν με ενθουσιασμό, καθώς το νησί τους μετατρέπεται σε κομμάτι της μεγάλης οθόνης και σε φόντο για μια διεθνή κινηματογραφική επιτυχία.

Η Ύδρα έγινε για λίγες μέρες το σκηνικό μιας μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής που φιλοδοξεί να διεκδικήσει Όσκαρ, με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.

Ένας κλειστός για χρόνια χώρος μετατράπηκε σε φαρμακείο, όπου σύμφωνα με το σενάριο επισκέπτεται ο Μπραντ Πιτ τραυματισμένος. Οι κομπάρσοι ενημερώθηκαν ότι θα λάβουν 200 ευρώ για τη συμμετοχή τους, ενώ μια γυναίκα αποκάλυψε ότι θα υποδυθεί μια γυναίκα που κατεβαίνει από το πλοίο κρατώντας σακούλες με ψώνια. Την ίδια στιγμή, οι άνθρωποι που ντουμπλάρουν τον Μπραντ Πιτ είναι τέσσερις, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας, προσφέροντας ασφάλεια και ευελιξία στα απαιτητικά πλάνα.

Εκτός βέβαια από τα γυρίσματα ι γνωστός ηθοποιός κάνει και βόλτες στο νησί, δοκιμάζοντας παραδοσιακά εδέσματα. Ένα από αυτά φαίνεται να έγινε το αγαπημένο του. Κατά τη διάρκεια των χθεσινών γυρισμάτων, ο Μπραντ Πιτ απόλαυσε παραδοσιακά αμυγδαλωτά, δείχνοντας ότι ακόμα και μέσα στον πυρετό μιας παραγωγής που φιλοδοξεί μεγάλα βραβεία, υπάρχει χρόνος για γλυκές στιγμές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgkl1ykvfj3d?integrationId=40599y14juihe6ly}