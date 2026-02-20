To νέο τρέιλερ που κυκλοφόρησε πριν από μερικές ώρες, αγγίζει σχεδόν τα 2 εκατομμύρια views.

To Νetflix έδωσε στη δημοσιότητα το νέο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη ταινία Peaky Blinders: The Immortal Man που θα κυκλοφορήσει στον Μάρτιο.

Ο Κίλιαν Μέρφι επιστρέφει ως Thomas «Tommy» Shelby, ο διαβόητος μαφιόζος του Μπέρμιγχαμ που πρωταγωνίστησε σε όλες τις έξι σεζόν της σειράς Peaky Blinders, που προβλήθηκε από το 2013 έως το 2022.



Μαζί επιστρέφει ασφαλώς και ο Στίβεν Νάιτ, δημιουργός της σειράς. Την σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τομ Χάρπερ, ο οποίος είχε προηγουμένως σκηνοθετήσει επεισόδια στην πρώτη σεζόν της σειράς.

Η επίσημη σύνοψη αναφέρει: «Μπέρμιγχαμ, 1940. Μέσα στο χάος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο Tommy Shelby επιστρέφει από την αυτοεξορία του για να αντιμετωπίσει την πιο καταστροφική του αναμέτρηση μέχρι τώρα. Με το μέλλον της οικογένειας και της χώρας σε κίνδυνο, ο Tommy πρέπει να αντιμετωπίσει τους δικούς του δαίμονες και να επιλέξει αν θα αντιμετωπίσει την κληρονομιά του ή θα την κάνει στάχτη.

Στην ταινία επιστρέφουν για να επαναλάβουν τους ρόλους τους οι: Σόφι Ραντλ, Στίβεν Γκάχαμ, Ίαν Πεκ και Πάκι Λι. Στο καστ προστίθενται επίσης οι: Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Τιμ Ροθ και Μπάρι Κιόγκαν, ο οποίος υποδύεται τον γιο του Tommy Shelby, όπως επιβεβαιώνεται από το τρέιλερ που κυκλοφόρησε.

{https://youtu.be/lcvUGs3xaDM?si=ATNdNewh2pB57iRC}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ήθελα να είναι ο γιος από την αρχή, και όταν μάθαμε ότι τον είχαμε, το πήγε σε άλλο επίπεδο. Είναι τέλειος γι' αυτό. Είναι απλώς τόσο καλός», ανέφερε ο Νάιτ για τον Μπάρι Κιόγκαν.

Ωστόσο, δεν είναι ακόμα σαφές αν ο ηθοποιός υποδύεται τον Duke Shelby, έναν ρόλο που είχε παίξει ο Κόνραντ Καν στην έκτη σεζόν, ή κάποιο άλλο γιο του Tommy που δεν είχαμε ακούσει πριν.

Το τρέιλερ μας δίνει επίσης την καλύτερη ματιά μέχρι τώρα στον αινιγματικό νέο χαρακτήρα της Ρεμπέκα Φέργκιουσον, καθώς και στην επιστροφή του Στίβεν Γκράχαμ ως Hayden Stagg.

Η επερχόμενη ταινία αρχικά θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 6 Μαρτίου και στις 20 Μαρτίου θα είναι διαθέσιμη στο Netflix.