Στο «στόχαστρο» και για αδήλωτα περιουσιακά και η σύζυγός του.

Νέα ευρήματα της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματοςβάζουν στο «κάδρο» τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη για απόκρυψη εκατομμυρίων ευρώ από το πόθεν έσχες.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή, το χρονικό διάστημα από το 2019 έως το 2023, ο ήδη προφυλακισμένος για το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, Μύρων Χιλετζάκης, απέκρυψε περιουσιακά στοιχεία ύψους 8 εκ. ευρώ από τις ελεγκτικές αρχές.

Αυτό φαίνεται να προέκυψε από τον έλεγχο των περιουσιακών του στοιχείων στον οποίο προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Όπως διαπιστώθηκε ο Μύρων Χιλετζάκης, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα φέρεται να μην υπέβαλε καθόλου δηλώσεις πόθεν έσχες ή υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις.

Και η σύζυγος του «γαλάζιου» συνδικαλιστή η οποία επίσης ελέγχθηκε για δύο έτη φέρεται επίσης να απέκρυψε περιουσιακά στοιχεία ύψους 2,5 εκ.ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά διαβιβάστηκαν ήδη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης για να αξιολογηθούν ποινικά ενώ παράλληλα ο φάκελος θα διαβιβαστεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό προστίμου από τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία.