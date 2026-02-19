Οι θαλάσσιες έρευνες νότια της Κρήτης παραβιάζουν - σύμφωνα με την Άγκυρα - το τουρκολιβυκό μνημόνιο που η Αθήνα ποτέ δεν αναγνώρισε.

Η Τουρκία δήλωσε την Πέμπτη ότι αντιτίθεται στις «μονομερείς ενέργειες» της Ελλάδας, σχολιάζοντας τις υπογραφές με την κοινοπραξία Chevron και HELLENIQ ENERGY για την εξερεύνηση υδρογονανθράκων στα ελληνικά θαλάσσια μπλοκ.

Η υπογραφή αποκλειστικών συμφωνιών εκμετάλλευσης για την αναζήτηση φυσικού αερίου νότια της Ελλάδας χαρακτηρίζεται από την Άγκυρα ως «παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των καλών γειτονικών σχέσεων».

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε στο εβδομαδιαίο ενημερωτικό του δελτίο πως αντιτίθεται «σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα, η οποία επιχειρείται σε παραβίαση του Μνημονίου Κατανόησης για την Θαλάσσια Δικαιοδοσία μεταξύ Λιβύης και της χώρας μας του 2019».

Σημείωσε δε ότι η δραστηριότητα, παρόλο που δεν επηρεάζει άμεσα την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας στην περιοχή, παραβιάζει τη θαλάσσια δικαιοδοσία της Λιβύης που δηλώθηκε στον ΟΗΕ στις 27 Μαΐου 2025. «Συνεχίζουμε να παρέχουμε την αναγκαία υποστήριξη στις λιβυκές αρχές για να δράσουν κατά αυτών των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Ελλάδας», πρόσθεσε.

Όπως σημειώνει το Reuters, η συμφωνία με την Chevron διπλασιάζει την έκταση ελληνικών θαλάσσιων περιοχών διαθέσιμων για εξερεύνηση και είναι η δεύτερη τους τελευταίους μήνες που περιλαμβάνει μεγάλο αμερικανικό ενεργειακό όμιλο, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει τη σταδιακή διακοπή προμηθειών από τη Ρωσία και οι ΗΠΑ επιδιώκουν να τις αντικαταστήσουν.