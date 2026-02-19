«Δεν ισχύει», δήλωσε η Ελένη Βουλγαράκη στη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Τα τελευταία δημοσιεύματα θέλουν τον ποδοσφαιριστή Φώτη Ιωαννίδη να ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας με την εκλεκτή της καρδιάς του, τη δημοσιογράφο Ελένη Βουλγαράκη, με τον Παναγιώτη Στάθη να σχολιάζει την είδηση στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε αρχικά ο δημοσιογράφος: «Εννοείται ότι είναι φίλη μας, δούλευε κι εδώ η Ελένη. Εξαιρετική είναι η Ελένη», και συνέχισε σχολιάζοντας με χιούμορ ότι: «Ο Φώτης είναι πολύ καλός παίκτης, δεν τον γουστάρω γιατί είναι Παναθηναϊκός, αλλά είναι πολύ καλός παίκτης. Τι να κάνουμε; Αλήθειες λέμε! Αλλά είναι παικταράς.Εικάζω ότι ο Φώτης έκανε πρόταση γάμου στην Ελένη στις 14 Φεβρουαρίου. Δεν το ξέρω, αλλά εικάζω».

