Έπειτα από μία πολυετή συνεργασία, η Ελένη Βουλγαράκη, ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης την απόφασή της να αποχωρήσει από την ραδιοφωνική εκπομπή «Τα κουνάβια», στο πλευρό του Φάνη Λαμπρόπουλου.

Ο λόγος, όπως έγινε γνωστό, αφορά την επιθυμία της ραδιοφωνικής παραγωγού να βρίσκεται στο πλευρό του συντρόφου της, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στην Πορτογαλία.

Από την πλευρά του, το πρωί της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, μίλησε για την απόφαση της συναδέλφου και φίλης του, ενώ μεταξύ άλλων εξήγησε πως η ομάδα γνώριζε την επιθυμία της από το καλοκαίρι.

Το σχόλιο του Φάνη Λαμπρόπουλου

«Δεν ήταν εύκολο. Κάναμε τα πάντα. Ήταν κάτι που γνωρίζαμε από το καλοκαίρι. Προσπαθούσαμε να βρούμε έναν τρόπο. Είπαμε να το πάμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Είναι δύσκολο για την Ελένη με το καθημερινό. Δεν μπορεί να είναι σε μια δουλειά που απαιτεί καθημερινή παρουσία», σχολίασε αρχικά ο Φάνης Λαμπρόπουλος και στη συνέχεια εξήγησε πως με τους δύο συνεργάτες του υπάρχει φιλική σχέση πέρα από επαγγελματική:

«Με την Ελένη και τον Δημήτρη η σχέση έχει φύγει από το συναδελφικό, είμαστε σαν αδέλφια. Η Ελένη δεν θα χαθεί ούτε από τη ζωή μας, ούτε από τις δουλειές μας. Αυτό επέλεξε στην τωρινή φάση και εμείς θα είμαστε δίπλα της».

Τέλος, στην ερώτηση για το εάν πρόκειται να παντρέψει το ζευγάρι, ο παρουσιαστής απάντησε χρησιμοποιώντας την αίσθηση του χιούμορ του: «Ας παντρευτούν όποτε θέλουν, αρκεί να μην είναι σε κανένα νησί και χαλάμε τις διακοπές μας».

Η απάντηση της Ελένης Βουλγαράκη

Αντίστοιχα, η ραδιοφωνική παραγωγός, το πρωί της Τετάρτης, εξήγησε στην «Super Κατερίνα», πως δεν φεύγει οριστικά από την εκπομπή και την Ελλάδα:

«Αναγκαστικά πρέπει να αφήσω το ραδιόφωνο, με πολύ βαριά καρδιά. Δηλαδή, η στεναχώρια είναι πολύ μεγάλη, αληθινά. Αλλά είναι κάτι που το συζητάμε από το καλοκαίρι ουσιαστικά. Είχαμε πει να το δοκιμάσουμε, να το τρενάρουμε, να βρούμε όλους τους τρόπους ρε παιδί μου, να το δοκιμάσουμε» και συνέχισε:

«Δεν είναι τόσο βιώσιμο και αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα, γιατί έχω δει, γράφεται ότι μετακομίζω μόνιμα, φεύγω, τα παρατάω όλα και τα λοιπά. Αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω τις υποχρεώσεις που έχει μία καθημερινή εκπομπή. Οπότε θα κάνω άλλα πράγματα…».

Σε άλλο σημείο μάλιστα τόνισε: «Δεν είμαι ερωτική μετανάστρια. Μα αυτό είναι το θέμα, ότι εμείς είπαμε στο ραδιόφωνο και χθες, ότι θα πηγαινοέρχομαι, απλά πρέπει με κάποιο τρόπο να γίνεται κάτω από κανονικές συνθήκες. Δεν γίνεται να είμαι με μια βαλίτσα στο χέρι κάθε δύο μέρες. Δηλαδή δεν βγαίνει, είναι δύσκολο και πρώτα ο Θεός όλα θα γίνουν. Δεν κλείνω καμία πόρτα, δεν φεύγω μόνιμα».

